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«Аталанта» заблокировала трансфер Миранчука в «Торино»

сегодня, 15:06

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не перейдет в «Торино», клуб из Бергамо заблокировал трансфер.

На данном решении настоял главный тренер команды россиянина Джан Пьеро Гасперини. Об этом сообщил генеральный директор клуба из Бергамо Лука Перкасси:

Мы вели диалог с «Торино», однако тренер попросил сохранить игрока в команде. На данный момент диалог по трансферу остановлен.

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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:16, ред.
По что так Гасперини невзлюбил Алексея Миранчука?

Уже не раз Миранчук хотел уйти в аренду, причём были конкретные команды, но каждый раз Гасперини блокирует переход, ссылаясь, что он нужен команде.

Если нужен, то зачем ты его маринуешь на скамейке и выпускаешь иногда. Да и то только на замену? В тех матчах что играл Алексей картину не портил. а порой был очень полезен команде.

Да, Гасперини хочет иметь длинную скамейку из сильных игроков, но так можно и карьеру игроку испортить.

Что же, похоже Алексею Миранчуку придётся ещё два года терпеть тирана. Вот только надо не продлять контракт, а уходить из клуба.
8zkns3ng5enb
8zkns3ng5enb
сегодня в 16:02
Еще один сезон без футбола
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:46
Есть старый фильм про сумасбродную графиню: Собака на сене! Вот это про Гасперини
AleS
AleS
сегодня в 15:37
Так и будет старый дурак его на лавке мариновать.
амурец
амурец
сегодня в 15:28
Вот достал маразматик и играть Миранчуку не даёт и в другой клуб не пускает
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:11
Ни себе ни людям...
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