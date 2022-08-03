«Аталанта» заблокировала трансфер Миранчука в «Торино»

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сегодня, 15:06

Полузащитник «Аталанты» не перейдет в «Торино», клуб из Бергамо заблокировал трансфер.

На данном решении настоял главный тренер команды россиянина . Об этом сообщил генеральный директор клуба из Бергамо Лука Перкасси: