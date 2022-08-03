«Аталанта» заблокировала трансфер Миранчука в «Торино»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не перейдет в «Торино», клуб из Бергамо заблокировал трансфер.
На данном решении настоял главный тренер команды россиянина Джан Пьеро Гасперини. Об этом сообщил генеральный директор клуба из Бергамо Лука Перкасси:
Мы вели диалог с «Торино», однако тренер попросил сохранить игрока в команде. На данный момент диалог по трансферу остановлен.
Уже не раз Миранчук хотел уйти в аренду, причём были конкретные команды, но каждый раз Гасперини блокирует переход, ссылаясь, что он нужен команде.
Если нужен, то зачем ты его маринуешь на скамейке и выпускаешь иногда. Да и то только на замену? В тех матчах что играл Алексей картину не портил. а порой был очень полезен команде.
Да, Гасперини хочет иметь длинную скамейку из сильных игроков, но так можно и карьеру игроку испортить.
Что же, похоже Алексею Миранчуку придётся ещё два года терпеть тирана. Вот только надо не продлять контракт, а уходить из клуба.
Уже не раз Миранчук хотел уйти в аренду, причём были конкретные команды, но каждый раз Гасперини блокирует переход, ссылаясь, что он нужен команде.
Если нужен, то зачем ты его маринуешь на скамейке и выпускаешь иногда. Да и то только на замену? В тех матчах что играл Алексей картину не портил. а порой был очень полезен команде.
Да, Гасперини хочет иметь длинную скамейку из сильных игроков, но так можно и карьеру игроку испортить.
Что же, похоже Алексею Миранчуку придётся ещё два года терпеть тирана. Вот только надо не продлять контракт, а уходить из клуба.