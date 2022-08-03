В «Трабзонспоре» опровергли слухи об интересе к Ловрену

Президент «Трабзонспора» Ахмет Агаоглу опроверг слухи об интересе клуба к защитнику «Зенита» Деяну Ловрену.
Мы не заинтересованы в Деяне Ловрене. Его нет в нашем шорт-листе на данный момент.
Президент «Трабзонспора» Ахмет Агаоглу опроверг слухи об интересе клуба к защитнику «Зенита» Деяну Ловрену.
Мы не заинтересованы в Деяне Ловрене. Его нет в нашем шорт-листе на данный момент.
Ну и ладно...всё равно ничего не делает...думаю не в обиде и на нынешний оклад...)))
Ну и ладно...всё равно ничего не делает...думаю не в обиде и на нынешний оклад...)))