В «Трабзонспоре» опровергли слухи об интересе к Ловрену

Президент «Трабзонспора» Ахмет Агаоглу опроверг слухи об интересе клуба к защитнику «Зенита» Деяну Ловрену.

Мы не заинтересованы в Деяне Ловрене. Его нет в нашем шорт-листе на данный момент.