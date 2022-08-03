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В «Трабзонспоре» опровергли слухи об интересе к Ловрену

сегодня, 13:09

Президент «Трабзонспора» Ахмет Агаоглу опроверг слухи об интересе клуба к защитнику «Зенита» Деяну Ловрену.

Мы не заинтересованы в Деяне Ловрене. Его нет в нашем шорт-листе на данный момент.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:25
Не прокатило...Деяну как бразильцам...зарплату себе поднять....

Ну и ладно...всё равно ничего не делает...думаю не в обиде и на нынешний оклад...)))
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