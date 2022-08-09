«Манчестер Юнайтед» вновь попытается подписать Арнаутовича

Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович может перейти в «Манчестер Юнайтед».
Руководство итальянского клуба не планирует расставаться с 33-летним игроком, отклонив предыдущий запрос английского клуба. Однако МЮ готовит новое официальное предложение в надежде получить игрока.
В прошлом сезоне Арнаутович забил 14 голов за «Болонью» в 33 матчах Серии А.
- "Привет, Златан, с приездом. Хочу тебя предупредить, в Манчестере может быть только один король."
- "Бог Манчестера разрешает тебе быть королём Манчестера сколько тебе угодно, Рон."
- "Замётано, Златан. Как и в ПСЖ может быть только одна блоха."
- "Королевские слова, Рон." (долгий совместный смех).
- "Здравствуйте, друзья. Хорошо, что вы сели тут отдельно. Мы, топ-игроки, должны держаться вместе, лучше ещё и отставить столик подальше, вы видите этого парня напротив? Он только что опрокинул свой компот в овянку соседа".
- "Аааа, ну так это Магвайер. Кстати, а ты-то кто?"
- "Ребята, где вы были последние годы, я ещё в 25 лет сказал, что я, Марко Арнаутович, лучший форвард мира, с тех пор вроде бы ничего не изменилось."
- "Златан очень удивлён."
- (Рон, намеренно игнорируя Марко) "Златан, кстати, ты видел, как я проработал мои трицепсы? Не правда ли, они совершенны?"
- "Пойдём в спортзал, мой португальский друг, потренируемся ещё. Мы совершенны, но это совершенство не даётся даром. Кстати, я хочу ещё потренировать хай-кик с разворота. Эй, как тебя, Магвайер, пошли, будешь моим ассистентом". (идут в спортзал)
- (Марко, в отчаянии) Ребята, подождите меня! Ведь топ-футболисты должны держаться вместе!
- "Привет, Златан, с приездом. Хочу тебя предупредить, в Манчестере может быть только один король."
- "Бог Манчестера разрешает тебе быть королём Манчестера сколько тебе угодно, Рон."
- "Замётано, Златан. Как и в ПСЖ может быть только одна блоха."
- "Королевские слова, Рон." (долгий совместный смех).
- "Здравствуйте, друзья. Хорошо, что вы сели тут отдельно. Мы, топ-игроки, должны держаться вместе, лучше ещё и отставить столик подальше, вы видите этого парня напротив? Он только что опрокинул свой компот в овянку соседа".
- "Аааа, ну так это Магвайер. Кстати, а ты-то кто?"
- "Ребята, где вы были последние годы, я ещё в 25 лет сказал, что я, Марко Арнаутович, лучший форвард мира, с тех пор вроде бы ничего не изменилось."
- "Златан очень удивлён."
- (Рон, намеренно игнорируя Марко) "Златан, кстати, ты видел, как я проработал мои трицепсы? Не правда ли, они совершенны?"
- "Пойдём в спортзал, мой португальский друг, потренируемся ещё. Мы совершенны, но это совершенство не даётся даром. Кстати, я хочу ещё потренировать хай-кик с разворота. Эй, как тебя, Магвайер, пошли, будешь моим ассистентом". (идут в спортзал)
- (Марко, в отчаянии) Ребята, подождите меня! Ведь топ-футболисты должны держаться вместе!