«Манчестер Юнайтед» вновь попытается подписать Арнаутовича

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сегодня, 11:13

Нападающий «Болоньи» может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Руководство итальянского клуба не планирует расставаться с 33-летним игроком, отклонив предыдущий запрос английского клуба. Однако МЮ готовит новое официальное предложение в надежде получить игрока.

В прошлом сезоне Арнаутович забил 14 голов за «Болонью» в 33 матчах Серии А.