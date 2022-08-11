Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Ведут себя как девочки». Пейчинович — об уходе легионеров из России

сегодня, 11:39

Бывший футболист «Локомотива» и «Факела» Неманья Пейчинович поделился мнением об уходе легионеров из российских команд.

Россию никто не будет трогать. Не знаю, зачем легионеры уезжают из РПЛ. Ведут себя как девочки. Это не по-мужски. Зачем приезжать в Россию, зарабатывать себе на хлеб и говорить, что там плохо?

Это полный ******. Западная пропаганда промывает людям мозги. Иностранные футболисты не понимают, что на самом деле происходит. Они запуганы.

Сейчас для иностранцев пришло время определиться: либо они за запад, либо за восток. Если иностранные футболисты уедут на Запад, то совершат большую ошибку. Они в Европе не заработают столько, сколько можно заработать в России.

Россия — самодостаточная страна, которой ни от кого ничего не нужно. В отличие от Европы, в этой стране благоприятная ситуация для жизни. А предатели России не нужны, пусть валят на все четыре стороны.

Все новости
Галлиани предложил создать Суперлигу без английских клубов
Сегодня, 10:37
Куртуа: «Знаем, что с нашими форвардами мы всегда забьём»
Сегодня, 07:17
Роде: «Нам удавалось создавать моменты»
Сегодня, 07:14
Трапп: «Это была хорошая игра при плохом результате»
Сегодня, 07:12
Глазнер: «„Реал“ был сильнее и заслужил эту победу»
Сегодня, 07:10
Анчелотти: «Это был непростой матч»
Сегодня, 07:07
Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:51
Ну да. Самодостаточная страна, у которой 60% доходов бюджета от продажи углеводородов.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 