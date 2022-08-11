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Галлиани предложил создать Суперлигу без английских клубов

сегодня, 10:37

Директор «Монцы» Адриано Галлиани выступил с предложением создать Суперлигу без команд из Англии.

Команды АПЛ зарабатывают в четыре раза больше, чем команды Серии А. «Монца» получит 33 миллиона евро за телевизионные права, 3 из которых мы должны отдать Серии В. Команды, которые только вышли в АПЛ, получают 160 миллионов евро. Как мы можем конкурировать с «Ноттингем Форест»? Суперлига могла бы стать решением этой проблемы, если бы она была создана без английских клубов.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 11:32
Это только для того что бы позлить англичан.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 11:25
Ахахах, когда полностью уверен что от суперлиги и тебе будет профит
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:12
Без английских это уже не суперлига
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 10:58
Если бы была суперлига, и в ее состав вошли бы лучшие клубы Италии, то продажи телеправ в самом чемпионате Италии упали бы максимально. И Монца бы получала ещё меньше…
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:48
Что за бред от Галлиани?
Какая к чёрту Монца и суперлига? И к чему конкуренция с «Ноттингем Форест»?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:46
Да ничего вы без нас не создадите!
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