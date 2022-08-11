Галлиани предложил создать Суперлигу без английских клубов

Директор «Монцы» Адриано Галлиани выступил с предложением создать Суперлигу без команд из Англии.

Команды АПЛ зарабатывают в четыре раза больше, чем команды Серии А. «Монца» получит 33 миллиона евро за телевизионные права, 3 из которых мы должны отдать Серии В. Команды, которые только вышли в АПЛ , получают 160 миллионов евро. Как мы можем конкурировать с «Ноттингем Форест»? Суперлига могла бы стать решением этой проблемы, если бы она была создана без английских клубов.