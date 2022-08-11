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Глазнер: «„Реал“ был сильнее и заслужил эту победу»

сегодня, 07:10
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Глазнер поделился впечатлениями после поражения в Суперкубке УЕФА.

Временами мы неплохо владели мячом, но не хватало последнего паса. Нам все еще нужно работать над этим на этом уровне. Мы перешли на расстановку 4-4-2, но координация оставляла желать лучшего.

Мы прибавили по сравнению с прошлым матчем, но «Реал» создает два-три отличных момента в любой игре против любого соперника в мире. Мы пропустили после углового и не смогли реализовать собственные моменты — «Реал» был сильнее и заслужил эту победу.

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