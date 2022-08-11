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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСуперкубок УЕФА 2022

Анчелотти: «Это был непростой матч»

сегодня, 07:07
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий после победы в Суперкубке УЕФА.

К первому голу привел оставленный у штанги мяч. Наш план состоял в том, чтобы навешивать в эту зону, так как наш анализ показал слабость соперника на дальней штанге. Но в итоге это оказалось, скорее, совпадением за исключением присутствия Каземиро в той зоне, поскольку мы просили его туда набегать.

Мне не требовалась эта победа, чтобы сказать вам, что моя команда по-прежнему голодна и мотивирована. Это был непростой матч. Он был гораздо труднее, чем это могло показаться на первый взгляд.

С момента после гола Алабы мы очень хорошо контролировали ситуацию. В трех финалах подряд мы не пропускаем — этот факт стоит для меня особняком.

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hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 07:12
Главное что победили и взяли кубок.
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