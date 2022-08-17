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Кунья не захотел переходить в МЮ

сегодня, 13:02

Форвард «Атлетико» Матеус Кунья отклонил предложение «Манчестер Юнайтед».

Что касается мадридцев, то они тоже не захотели вступать в переговоры с «красными дьяволами». Англичане же предлагали за нападающего 50 млн евро.

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Все комментарии
AleS
AleS ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 14:02
А чего, с учетом разных Санчей и прочих Марсьялев, Дзюба для них был бы неплохим вариантом.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 13:52
Им бы Ибрагимовича. Тот случай, когда его удары с вертушки реально могут помочь.
sv_1969
sv_1969 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 13:42
Зюба в самый раз сейчас)))
sv_1969
sv_1969 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 13:41
А причём тут Рон, Каземиро и вся эта шняга про лучших и величайших? Вроде тема про другого.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:39
Здраво мыслит
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 13:37
Там вроде писали, что владелец клуба решил проявить активность и сам занимается трансферами. И вправду, по тому, что они творят, видно, что там ноль понимания футбола... Реально, они давали и за Арнаутовича, и за Рабьо... Это просто плинтус какой-то, ещё бы Балотелли купили или Дзюбу))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 13:31
У Криштиану Роналду осталось 2 варианта продолжения карьеры.
Португалец по-прежнему хочет выступать в Лиге чемпионов, и его агент Жорже Мендеш пытается найти вариант для клиента.
Первая опция – «Боруссия» Дортмунд, утверждает As. Между сторонами есть контакты о потенциальном трансфере.
Второй вариант – возвращение в «Спортинг», где Криштиану начинал карьеру. Однако для этого трансфера придется решить вопрос с большой зарплатой Роналду, а также убедить тренера клуба из Лиссабона Рубена Аморима.
«Манчестер Юнайтед», ранее не желавший ухода 37-летнего футболиста, теперь не против трансфера.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 13:29
«Манчестер Юнайтед» готов предложить крупную сумму за опорника «Реала» Каземиро.
Манкунианцы рассматривают возможность покупки бразильца за 50 млн фунтов, сообщает The Telegraph.
«Юнатед» не смогли договориться об условиях контракта с хавбеком «Ювентуса» Адриеном Рабьо, и Каземиро рассматривается как альтернатива сорвавшемуся трансферу.
Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг лично хочет видеть в команде 30-летнего игрока.
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Представляете? Лучший опорник мира, минимум, за последние годы. А его Манчестер Юнайтед рассматривает как альтернативу Адриену Рабьо)) Да ещё и за 50 млн фунтов)) По сегодняшним ценам в футболе, его даже за 100 млн фунтов нельзя продавать. Написал сюда, так как ветка про трансферы Манчестер Юнайтед.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 13:24
Гари Невилл призвал Криштиану Роналду объясниться перед фанатами «Манчестер Юнайтед».

Ранее португальский форвард обвинил медиа во лжи и заявил: «Они узнают правду, когда я дам интервью через пару недель».

«Зачем величайшему игроку всех времен (по моему мнению) ждать две недели, чтобы рассказать фанатам «Манчестер Юнайтед» правду? Выскажись сейчас.

Клуб в кризисе, ему нужны лидеры, которые поведут за собой. Роналду – единственный, кто может вытащить эту ситуацию за шкирку!» – написал бывший защитник «МЮ» в твиттере.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:13
Какой сумасшедший перейдёт под начало к капитану Магвайеру? Ахаха.

Магвайер больше в свои ворота наколотит, чем Кунья в ворота соперников, за сезон)
Гость
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