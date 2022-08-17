Кунья не захотел переходить в МЮ

Форвард «Атлетико» Матеус Кунья отклонил предложение «Манчестер Юнайтед».
Что касается мадридцев, то они тоже не захотели вступать в переговоры с «красными дьяволами». Англичане же предлагали за нападающего 50 млн евро.
Форвард «Атлетико» Матеус Кунья отклонил предложение «Манчестер Юнайтед».
Что касается мадридцев, то они тоже не захотели вступать в переговоры с «красными дьяволами». Англичане же предлагали за нападающего 50 млн евро.
Магвайер больше в свои ворота наколотит, чем Кунья в ворота соперников, за сезон)
Магвайер больше в свои ворота наколотит, чем Кунья в ворота соперников, за сезон)