Кунья не захотел переходить в МЮ

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сегодня, 13:02

Форвард «Атлетико» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед».

Что касается мадридцев, то они тоже не захотели вступать в переговоры с «красными дьяволами». Англичане же предлагали за нападающего 50 млн евро.