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«Крылья Советов» показали худшую серию без побед за последние два сезона

сегодня, 21:43
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 1Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Факелом» (1:1) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

Таким образом, самарский клуб не побеждают в РПЛ уже на протяжении пяти матчей. Это худшая серия «Крыльев Советов» без побед за последние два сезона.

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Источник: Телеграм Opta Sports
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cxr2zr87bugc
cxr2zr87bugc
сегодня в 22:24
Аутсайдер, есть аутсайдер...
008Maximus
008Maximus
сегодня в 21:54
Ну игра то есть у ребят, поэтому не переживаю за них
Гость
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