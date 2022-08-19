«Крылья Советов» показали худшую серию без побед за последние два сезона

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Факелом» (1:1) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги.
Таким образом, самарский клуб не побеждают в РПЛ уже на протяжении пяти матчей. Это худшая серия «Крыльев Советов» без побед за последние два сезона.
|Крылья Советов1 : 1Факел
|Матч завершен
«Крылья Советов» сыграли вничью с «Факелом» (1:1) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги.
Таким образом, самарский клуб не побеждают в РПЛ уже на протяжении пяти матчей. Это худшая серия «Крыльев Советов» без побед за последние два сезона.