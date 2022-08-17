«Спартак» запрыгнул на вершину, а «Локомотив» в зоне вылета. Но звезда старта сезона — Карпин

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сегодня, 19:15

Сравниваем дебюты в текущем и прошлом сезонах.

«Локомотив» — минус 9 позиций

Самый большой регресс. Год назад после 5 туров москвичи были в одном балле от первого места. Сейчас на два очка оторвались от последней строчки. Забавно, что при этом качество моментов у чужих ворот выросло. Но год назад у команды был тренер – Николич, и выручал класс лидеров. С Гильерме, Жемалетдиновым и Смоловым обыгрывали «Краснодар», а не уступали 0:3. Если не обыграют «Химки» в субботу, могут убрать непонятных тренеров.

«Нижний Новгород» — минус 7 позиций

Еще один очевидный регресс. Желание атаковать стоило развивать с Кержаковым, никогда нельзя убирать тренера без вменяемой причины. Без тренера вчерашний дерзкий дебютант набрал вместо семи пунктов, как год назад, всего два. Тогда намного лучше оборонялись, 6 пропущенных против 12 голов сейчас. Обыгрывали «Сочи» и «Спартак», а теперь ни одной победы в пяти турах.

«Динамо» — минус 5 позиций

Год назад лидировали в таблице, а сейчас на пятом месте. Вескую причину знаем – игра в защите. Но важно отметить, что существенно стиль «Динамо» не менялся, год назад тоже не работали открыто и в одном высоком темпе. Но тогда было 4 победы и 1 поражение, а сейчас без больших неудач, лишь три мировые оттянули вглубь таблицы. Впереди переломная для Йокановича игра – дерби против «Спартака».

«Сочи» — минус 1 позиция

Оказалось, что не только тренерская команда, но еще и тактически зрелая, хотя против «Спартака» и запутали сами себя после перерыва. Невзирая на колоссальные кадровые потери, ведь травмы смешались с переходами в другие клубы, и замену Федотова на Гаранина, «Сочи» держится. Повторили старт прошлого года – 3 победы, 2 поражения, но стали намного чаще пропускать, 9 мячей против 3 год назад. Вероятно, смогут стабилизировать результаты, у Нобоа приличное окружение.

«Урал» — без изменений

В этом случае «без изменений» означает, что тогда и сейчас «Урал» замыкал таблицу. Год назад пришел Шалимов и изменил многое к лучшему – спаслись от вылета. Результаты идентичные, 1 ничья и 4 поражения, но теперь еще чаще пропускают. Хотя дело не в резком падении качества футбола, возможно, год назад смотрелись даже хуже. Шалимова выгнали чуть рановато, а Ганчаренко согласился, поскольку видит, что в будущем будут локальные успехи. «Урал» точно не слабейшая команда сезона.

«Зенит» — без изменений

Семак был вторым после пяти туров год назад, как и сейчас. Но тогда менее успешно работала линия обороны, пропустили целых семь мячей. «Зенит» год назад мог стартовать с тремя ничьими и минимум одним поражением, а сейчас результаты точнее отражают форму чемпионов. Дважды подряд набрали по 11 пунктов на старте. Даже очки теряли во всех случаях лишь в выездных поединках.

«Крылья Советов» — плюс 2 позиции

А вот это небольшой сюрприз для всех, кто ждал «Крылья Советов» ниже, чем год назад. Набрали на один пункт больше, но хуже стала только работа защиты. В атаке, невзирая на серьезные потери, коллектив Осинькина смотрится прилично, хотя реализация, разумеется, могла быть лучше. Можно даже сказать, что должны были набрать столько же очков, как ЦСКА – «Торпедо» и «Локомотив» надо этим летом обыгрывать.

«Ахмат» — плюс 2 позиции

Талалаев набрал на два пункта больше, теперь у «Ахмата» дела идут стабильнее, хотя эмоции по-прежнему сильно мешают коллективу забирать свое в атаках. В прошлый раз было 3 поражения в 5 турах, сейчас уступили только «Сочи». Зато сыграли вничью со «Спартаком» и «Зенитом», причем дважды могли побеждать при удачном стечении обстоятельств. Без чудо-удара Мозеса и без промаха Агаларова получали бы еще четыре пункта, а это уже 12 очков и второе место.

«Краснодар» — плюс 2 позиции

Уже подзабыли, но год назад у «горожан» было 3 поражения в первых 5 турах? Сейчас без важных легионеров и центра защиты – почти в каждом матче ставили только на подвиги Сафонова, команда выступила даже успешнее. Набрали 8 пунктов против 6 год назад, проиграли только лидеру «Спартаку». Изменился состав, остался стиль, но ведут борьбу с плохими привычками, вроде глупых ничьих, как против «Факела» в первом же туре.

ЦСКА – плюс 2 позиции

Забавно, как подход тренера влияет на восприятие команды. Шварц и Йоканович ставили похожий футбол в «Динамо», но у одного из них были опытные защитники плюс Шиманьски – год назад не называли «автобусом» собственные фанаты. А вот ЦСКА на старте прошлого сезона набрал 9 пунктов, но с двумя поражениями не был любимчиком публики. Сейчас же 10 очков и лишь одно обидное поражение от «Зенита» после сильного второго тайма — отзывы о команде заметно оптимистичнее. Есть перемены в составе, хотя для прорыва надо было выиграть во всех матчах.

«Химки» — плюс 3 позиции

Смешно, но факт. Команда, которая уволила наставника, подскочила на большее количество мест в таблице, чем ЦСКА Федотова. Конечно же, речь о разных участках таблицы. «Химки» теперь девятые с семью очками, а были двенадцатыми, набрав на два пункта меньше. И это еще не повезло, что в ряде матчей надежную оборону не поддержала атака. Против «Зенита» достойно сражались, с «Ростовом» не сыграли плохо, огрызались. Только против «Ахмата» с новым наставником развалились в обороне, что с «Химками» бывало в последнее время редко.

«Спартак» — плюс 7 позиций

Думали, что у «красно-белых» главный прогресс? Нет, но по результатам и пониманию футболистами задач разница огромная. Руй Витория не сумел внедрить «4-3-3», а у Абаскаля может получиться, пусть нет Жиго и Айртона, как раньше. У наставника «Спартака» уважительное отношение к молодым футболистам, давал второй шанс многим. Результат – четыре победы подряд после стартовой ничьей, 14 забитых мячей в пяти турах, лишь три пропущенных мяча.

«Ростов» — плюс 11 позиций

Карпин – приличный тренер, зря он говорил о выходе на пенсию. Валерий Георгиевич создает команду, которая понимает, зачем ей агрессивный прессинг, в отличие от того же «Локомотива». Вот и в таблице клубы на разных полюсах. «Ростов» в тройке, а столичная команда в зоне стыковых матчей. Причем Карпин вообще мог стартовать с пяти побед, ведь «Динамо» и «Локомотив» переиграли, когда отдали москвичам по два очка. Конечно, оборона не блещет – семь пропущенных мячей, как у «Краснодара», но год назад у «Ростова» была 1 победа в 5 матчах, прогресс налицо. Три победы подряд, ни одного поражения.