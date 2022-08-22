«Манчестер Юнайтед» хочет продать Варана

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сегодня, 14:56

Защитник может покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Француз не входит в планы нового главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага. Голландский специалист считает, что в основе МЮ должны играть Харри Магуайр и Лиссандро Мартинес. По этой причине тен Хаг сообщил руководству «Манчестер Юнайтед», что клуб может рассмотреть вариант с продажей Варана, если поступит соответствующее предложение.

Напомним, что Варан перешёл в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом из «Реала» за 40 млн евро.