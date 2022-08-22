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«Манчестер Юнайтед» хочет продать Варана

сегодня, 14:56

Защитник Рафаэль Варан может покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Француз не входит в планы нового главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага. Голландский специалист считает, что в основе МЮ должны играть Харри Магуайр и Лиссандро Мартинес. По этой причине тен Хаг сообщил руководству «Манчестер Юнайтед», что клуб может рассмотреть вариант с продажей Варана, если поступит соответствующее предложение.

Напомним, что Варан перешёл в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом из «Реала» за 40 млн евро.

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Все комментарии
Sadjon
Sadjon
сегодня в 15:45
Думаю спрос будет на него.....
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 15:20
Ящерицу ещё смогут пристроить, старого защитника с высокими запросами - сложно будет
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 15:16
Защитник высотой 175 см в паре с капитаном Магвайером)) Хороший план у Тен Хаага, голландский)).
FenixSL
FenixSL ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 15:12
для начала пусть мяч научатся отнимать у мастера Каза
клоуны в защите МЮ это феноменально вообще
магуаира оставить в команде, но выгнать варана - сильно
makkie
makkie
сегодня в 15:02
Варан-Магуайр - вот была бы связка ЦЗ )))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:59
Может хоть это поможет начать играть и выигрывать!
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