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Роналду принял решение остаться в «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 08:31

Нападающий Криштиану Роналду не покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Португалец принял решение остаться в МЮ в этом сезоне. Он не будет искать себе новый клуб.

Одной из причин, почему Роналду не стал покидать «Манчестер Юнайтед», стал трансфер его бывшего одноклубника по «Реалу» Каземиро.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 09:53
Роналду сколько угодно может придумывать и озвучивать причины из-за он остаётся в МЮ, но все знают реальную причину и её ничем не прикроешь.
Роналду просто понял, что его никто из серьёзных клубов не хочет видеть у себя, а уходить к середнякам, да ещё на более низкую зарплату себялюбие не позволяет.

Роналду сейчас не позавидуешь, кто его только не пинает сейчас, причём даже те кто сам был никто в футболе.
Кто то красиво завершает карьеру, а кто то как Роналду падает на самое дно.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:43
Наконец-то, понял, что на хрен никому не нужен и от безысходности "принял решение" остаться в МЮ и учить вместе с ним гимн ЛЕ!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 09:43, ред.
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 09:42
Да на него попросту спроса нет. Помыкался-помыкался, и осознал это. Проблемный скандальный лгбт-пенсионер с конской зарплатой никому не интересен
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 09:32
Источник tuttojuve по-любому лучше всех знает, что там решил Роналду.
zooveterinar
zooveterinar ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 09:24
Это,не про Роналду!!!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 09:23
Долго маялся, бедный, все пороги обстучал
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 09:20
Если бы не его эгоизм, то мог бы остаться и передавать опыт молодым, обучать игроков, тем самым показал бы, что болеет за клуб, переживает. Мужику уже под 40 , а ведет себя как девочка...
008Maximus
008Maximus
сегодня в 09:10
Все клубы европы приняли решения не подписывать Роналду
SHEARER
SHEARER
сегодня в 08:58
Уже учит гимн Лиги Европы?
Elliada
Elliada
сегодня в 08:54
Принял решение остаться? Смешно. Когда все клубы ему отказали, делает вид, что решил остаться в МЮ, а не потому, что никому не нужен.
drug01
drug01
сегодня в 08:47
Видно хорошо подумал!!!!
Искендер 1
Искендер 1
сегодня в 08:34
Неэгоист
Ты как там? Держишься? Судя по вчерашнему матчу 🐔 еще и Атлетико развалил)))
ewk5huz82m5r
ewk5huz82m5r
сегодня в 08:33
надо же, царь остается...
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