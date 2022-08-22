Роналду принял решение остаться в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Криштиану Роналду не покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом.
Португалец принял решение остаться в МЮ в этом сезоне. Он не будет искать себе новый клуб.
Одной из причин, почему Роналду не стал покидать «Манчестер Юнайтед», стал трансфер его бывшего одноклубника по «Реалу» Каземиро.
Роналду просто понял, что его никто из серьёзных клубов не хочет видеть у себя, а уходить к середнякам, да ещё на более низкую зарплату себялюбие не позволяет.
Роналду сейчас не позавидуешь, кто его только не пинает сейчас, причём даже те кто сам был никто в футболе.
Кто то красиво завершает карьеру, а кто то как Роналду падает на самое дно.
Роналду просто понял, что его никто из серьёзных клубов не хочет видеть у себя, а уходить к середнякам, да ещё на более низкую зарплату себялюбие не позволяет.
Роналду сейчас не позавидуешь, кто его только не пинает сейчас, причём даже те кто сам был никто в футболе.
Кто то красиво завершает карьеру, а кто то как Роналду падает на самое дно.
Ты как там? Держишься? Судя по вчерашнему матчу 🐔 еще и Атлетико развалил)))
Ты как там? Держишься? Судя по вчерашнему матчу 🐔 еще и Атлетико развалил)))