Роналду принял решение остаться в «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 08:31

Нападающий не покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Португалец принял решение остаться в МЮ в этом сезоне. Он не будет искать себе новый клуб.

Одной из причин, почему Роналду не стал покидать «Манчестер Юнайтед», стал трансфер его бывшего одноклубника по «Реалу» .