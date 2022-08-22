«Манчестер Юнайтед» не продаст Магуайра в «Челси»

«Челси» заинтересован в трансфере защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра.
«Красные дьяволы» не собираются расставаться со своим капитаном. МЮ заблокирует переход Магуайра в «Челси», если лондонский клуб сделает предложение по трансферу.
«Челси» заинтересован в трансфере защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра.
«Красные дьяволы» не собираются расставаться со своим капитаном. МЮ заблокирует переход Магуайра в «Челси», если лондонский клуб сделает предложение по трансферу.
https://www.youtube.com/watch?v=-HxpGXJx5EI
КОпЕтан Магвайер спеЩит на помосч (19-ти клубам АПЛ)))
КОпЕтан Магвайер спеЩит на помосч (19-ти клубам АПЛ)))