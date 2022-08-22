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«Манчестер Юнайтед» не продаст Магуайра в «Челси»

сегодня, 14:11

«Челси» заинтересован в трансфере защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра.

«Красные дьяволы» не собираются расставаться со своим капитаном. МЮ заблокирует переход Магуайра в «Челси», если лондонский клуб сделает предложение по трансферу.

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Все комментарии
allemz
allemz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 14:35
Действительно "копетан" и истинный Red Devil в одном флаконе, ахаха)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:33
Нельзя просто так взять и продать лучшего ассистента в команде, пусть он даже ассистирует и соперникам))

КОпЕтан Магвайер спеЩит на помосч (19-ти клубам АПЛ)))
allemz
allemz ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 14:30, ред.
По-хорошему, от португальца и англичанина надо избавляться, оба якори относительно организации команды. Рон еще мог бы пошуметь в ПСЖ, остальные варианты уже для доигрывания, а Харри можно было бы в Челси для топовой мега-связки с сенегальским вуду, но я не бессердечный человек, фанатам Блюз и так нелегко, поэтому лучше к истокам или же пожизненный контракт с МЮ
SHEARER
SHEARER
сегодня в 14:30
Болельщики Челси перекрестились!
311
311
сегодня в 14:29
Только Магуайра не хватало в Челси. Итак весь шлак перебрали уже.
allemz
allemz
сегодня в 14:26
С королями так просто не расстаются
Gelious
Gelious
сегодня в 14:19
Бедные фанаты и Роналду
Гость
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