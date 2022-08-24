Чернышов: «Федун оставил после себя хорошую инфраструктуру»

Экс-тренер «Спартака» высказался об уходе Леонида Федуна с поста президента клуба.

Я встречался с Леонидом Арнольдовичем один раз, это было в «Лужниках» в 2003 году после какого-то неудачного матча, тогда президент Червиченко хотел сменить меня, даже позвал одного тренера в ВИП-ложу, чтобы он посмотрел на команду, но Федун выразил мне поддержку. Он понимал, что год был сложным, что состав плохо укомплектован. Я тогда уже понял, что этот человек хочет помочь «Спартаку», хотя он тогда еще не был полноправным хозяином клуба.

Что касается его президентства, то нужно отметить, что при его правительстве был построен стадион, была отреставрирована база в Тарасовке, была приведена в порядок академия и многое другое. Долгое время клуб не мог построить свой стадион, а Федун этот вопрос решил, уже за одно это он вошел в историю «Спартака». В итоге Федуна нужно поблагодарить за то, что он оставил после себя такую хорошую инфраструктуру.