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Чернышов: «Федун оставил после себя хорошую инфраструктуру»

вчера, 17:27

Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался об уходе Леонида Федуна с поста президента клуба.

Я встречался с Леонидом Арнольдовичем один раз, это было в «Лужниках» в 2003 году после какого-то неудачного матча, тогда президент Червиченко хотел сменить меня, даже позвал одного тренера в ВИП-ложу, чтобы он посмотрел на команду, но Федун выразил мне поддержку. Он понимал, что год был сложным, что состав плохо укомплектован. Я тогда уже понял, что этот человек хочет помочь «Спартаку», хотя он тогда еще не был полноправным хозяином клуба.

Что касается его президентства, то нужно отметить, что при его правительстве был построен стадион, была отреставрирована база в Тарасовке, была приведена в порядок академия и многое другое. Долгое время клуб не мог построить свой стадион, а Федун этот вопрос решил, уже за одно это он вошел в историю «Спартака». В итоге Федуна нужно поблагодарить за то, что он оставил после себя такую хорошую инфраструктуру.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:35
Вернись,мы всё простим-упрёки,подозренья...
Если так рыдают спартачи,то что будет с Питером,когда закончится эпоха Миллеры-даже трудно представить!
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:06
Всему своё время м ы узнаем всю глубь этой сделки...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 17:58
Не оставил, а продал.
Это разные понятия.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:57
Ещё неделю назад все склоняли федуна а сегодня эти же люди восхваляют только жека ловчев остался верен себе ну и Карпин сохраняет молчание.
ABir
ABir
вчера в 17:53
Пройдет время, будет с чем с сравнить работу и деяния Федуна для Спартака. Посмотрим, сделает ли кто-нибудь из говорунов хоть треть от того, что сделал Леонид Арнольдович.
xwf8t39xztwv
xwf8t39xztwv
вчера в 17:28
Лучше б команду хорошую оставил
Гость
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