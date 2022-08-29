Бояринцев: «„Спартаку“ по силам найти игрока посильнее Кофрие»

Экс-игрок «Спартака» поделился мнением об информации, что защитник «красно-белых» может покинуть команду.

Не все получилось у него в «Спартаке», как бы ему хотелось. Не было той стабильности, которую от него ждали в игре в обороне. Были неплохие отдельные матчи, но вписаться и адаптироваться к российскому чемпионату он не успел.

Нужно быть объективным, он мало чем помог «Спартаку». Сложно сказать, почему так случилось, ведь не все легионеры успешно адаптируются в нашем чемпионате. Может, времени ему не хватило…

В клубе есть, кем заменить его. «Спартаку» по силам найти игрока посильнее Кофрие.