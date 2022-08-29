Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Кечинов: «Николсон заслуженно сел в запас. Соболев выглядит лучше»

сегодня, 15:35

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением об игре нападающего Шамара Николсона.

Николсон заслуженно сел в запас. Соболев выглядит предпочтительнее, а Абаскаль строит игру с одним ярко-выраженным нападающим и с Промесом в оттяжке. Александр в данный момент сильнее Шамара. Есть результат и какие могут быть претензии к тренеру.

Нужно ли Николсону уходить из «Спартака»? Это нужно у него спросить, тем более ему взяли еще одного конкурента Бальде. Он опытный футболист, я правда об этом сенегальце ничего не знаю, но, думаю, Кейта не хуже Николсона. Пока Соболев в порядке, Шамар и Бальде будут ждать своего часа.

Как я оцениваю уровень Николсона? Он неплохой форвард. Когда Николсон играл, то забивал и выглядел достойно. Футбол – это такая игра, где есть конкуренция. Если один игрок сильнее, то время другого на скамейке запасных может затянуться.

Все новости
Гладилин: «У „Спартака“ будет максимальная мотивация в матче с „Зенитом“»
Сегодня, 15:05
Мостовой: «Наш чемпионат ослаблен, поэтому Игнатьев начал забивать»
Сегодня, 14:51
Хаджи: «Кофрие — балласт для „Спартака“»
Сегодня, 14:26
Губерниев: «Цель „Рубина“ со Слуцким — любительская лига»
Сегодня, 13:59
Мостовой: «Кофрие не слабее многих в „Спартаке“»
Сегодня, 13:46
Тарханов: «У ЦСКА есть шансы на чемпионство, как и у „Ростова“»
Сегодня, 13:20
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:47
Это точно,Соболев лучше.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 