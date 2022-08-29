Кечинов: «Николсон заслуженно сел в запас. Соболев выглядит лучше»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением об игре нападающего .

Николсон заслуженно сел в запас. Соболев выглядит предпочтительнее, а Абаскаль строит игру с одним ярко-выраженным нападающим и с Промесом в оттяжке. Александр в данный момент сильнее Шамара. Есть результат и какие могут быть претензии к тренеру.

Нужно ли Николсону уходить из «Спартака»? Это нужно у него спросить, тем более ему взяли еще одного конкурента Бальде. Он опытный футболист, я правда об этом сенегальце ничего не знаю, но, думаю, Кейта не хуже Николсона. Пока Соболев в порядке, Шамар и Бальде будут ждать своего часа.

Как я оцениваю уровень Николсона? Он неплохой форвард. Когда Николсон играл, то забивал и выглядел достойно. Футбол – это такая игра, где есть конкуренция. Если один игрок сильнее, то время другого на скамейке запасных может затянуться.