Гладилин: «У „Спартака“ будет максимальная мотивация в матче с „Зенитом“»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ против «Зенита».

Будет равная игра, думаю. «Спартак» сейчас в хорошем состоянии, «Зенит» — тоже. Матч — непредсказуемый. Больше шансов, конечно, у «Зенита»: у них поставленная игра, есть бразильцы, которые делают погоду на поле. У «Спартака» игра только ставится. Зато мотивация у «красно-белых» – максимальная. Будет полный стадион, «Спартак» приложит все усилия, чтобы одержать победу. Но предсказать результат очень сложно.

Поражение от «Зенита» в Суперкубке? Этот матч уже не имеет никакого значения. Будет новый — очень сложный. Обе команды наверху. Фактор своих стен может сыграть свою роль. Болельщики «Спартака» погонят команду вперед. А на поле все будет зависеть от функционального состояния и тактики. «Зенит» имеет в составе мастеров высокого уровня. Игра у них более зрелая, чем у «Спартака». Мне кажется, «красно-белые» не должны играть авантюрно. Если «Спартак» будет так играть, счет может быть любым.