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Гладилин: «У „Спартака“ будет максимальная мотивация в матче с „Зенитом“»

сегодня, 15:05
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит04.09.2022 в 20:00 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ против «Зенита».

Будет равная игра, думаю. «Спартак» сейчас в хорошем состоянии, «Зенит» — тоже. Матч — непредсказуемый. Больше шансов, конечно, у «Зенита»: у них поставленная игра, есть бразильцы, которые делают погоду на поле. У «Спартака» игра только ставится. Зато мотивация у «красно-белых» – максимальная. Будет полный стадион, «Спартак» приложит все усилия, чтобы одержать победу. Но предсказать результат очень сложно.

Поражение от «Зенита» в Суперкубке? Этот матч уже не имеет никакого значения. Будет новый — очень сложный. Обе команды наверху. Фактор своих стен может сыграть свою роль. Болельщики «Спартака» погонят команду вперед. А на поле все будет зависеть от функционального состояния и тактики. «Зенит» имеет в составе мастеров высокого уровня. Игра у них более зрелая, чем у «Спартака». Мне кажется, «красно-белые» не должны играть авантюрно. Если «Спартак» будет так играть, счет может быть любым.

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shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:26
Ну во первых, очень надеюсь на интересную, результативную игру без судейского произвола и свистков в одну сторону... А во вторых, трудно сказать, что ожидать от матча Зенита и Спартака, лидеры чемпионата.

Ну а так что, Зенит всегда сильный, просто не забивает в каждой игре по пять голов, как все ждут, от этого все время кажется, что он слабее. При всем уважении к Спартаку, на мой взгляд у Зенита и скамейка запасных побольше, и состав посильнее. Красно-белые могут переиграть только тактически и не совершая грубых ошибок. Объективно, по составу Спартак вторая команда в РПЛ, хотя в футболе всякое случается. Будет очень интересный матч и игра на три результата, тем более в Москве.

Пи.Си. И еще, лишь бы футболисты достойно себя проявили по отношению друг к другу и без травм. И пусть победит сильнейший.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:20
Впервые буду болеть за спартак.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 15:15
Понятно,что двойная мотивация,тем более прямой конкурент питерец!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:06
Пять штук вынимать неприятно...
Гость
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