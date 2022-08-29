Гладилин: «У „Спартака“ будет максимальная мотивация в матче с „Зенитом“»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ против «Зенита».
Будет равная игра, думаю. «Спартак» сейчас в хорошем состоянии, «Зенит» — тоже. Матч — непредсказуемый. Больше шансов, конечно, у «Зенита»: у них поставленная игра, есть бразильцы, которые делают погоду на поле. У «Спартака» игра только ставится. Зато мотивация у «красно-белых» – максимальная. Будет полный стадион, «Спартак» приложит все усилия, чтобы одержать победу. Но предсказать результат очень сложно.
Поражение от «Зенита» в Суперкубке? Этот матч уже не имеет никакого значения. Будет новый — очень сложный. Обе команды наверху. Фактор своих стен может сыграть свою роль. Болельщики «Спартака» погонят команду вперед. А на поле все будет зависеть от функционального состояния и тактики. «Зенит» имеет в составе мастеров высокого уровня. Игра у них более зрелая, чем у «Спартака». Мне кажется, «красно-белые» не должны играть авантюрно. Если «Спартак» будет так играть, счет может быть любым.
Ну а так что, Зенит всегда сильный, просто не забивает в каждой игре по пять голов, как все ждут, от этого все время кажется, что он слабее. При всем уважении к Спартаку, на мой взгляд у Зенита и скамейка запасных побольше, и состав посильнее. Красно-белые могут переиграть только тактически и не совершая грубых ошибок. Объективно, по составу Спартак вторая команда в РПЛ, хотя в футболе всякое случается. Будет очень интересный матч и игра на три результата, тем более в Москве.
Пи.Си. И еще, лишь бы футболисты достойно себя проявили по отношению друг к другу и без травм. И пусть победит сильнейший.
Ну а так что, Зенит всегда сильный, просто не забивает в каждой игре по пять голов, как все ждут, от этого все время кажется, что он слабее. При всем уважении к Спартаку, на мой взгляд у Зенита и скамейка запасных побольше, и состав посильнее. Красно-белые могут переиграть только тактически и не совершая грубых ошибок. Объективно, по составу Спартак вторая команда в РПЛ, хотя в футболе всякое случается. Будет очень интересный матч и игра на три результата, тем более в Москве.
Пи.Си. И еще, лишь бы футболисты достойно себя проявили по отношению друг к другу и без травм. И пусть победит сильнейший.