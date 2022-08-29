Мостовой: «Наш чемпионат ослаблен, поэтому Игнатьев начал забивать»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о хет-трике нападающего «Локомотива» Ивана Игнатьева в ворота «Оренбурга» в матче 7-го тура РПЛ.
Наш чемпионат ослаблен, поэтому Игнатьев, который давно не отличался, начал забивать. Сейчас хорошее время для увеличения своей статистики в РПЛ, поэтому много результативных матчей.
Много сейчас таких игроков в нашем чемпионате, которые могут забить много мячей за один матч, поэтому говорить об участии Игнатьева в гонке бомбардиров рано. Да, про Промеса мы говорим, но он давно в РПЛ играет и в каждом матче забивает. Иван еще не забил и двадцати мячей в чемпионате России. В мое время в его годы полузащитники уже забивали по пятьдесят.
Ну прорвало парня, что за истерика?!
Ну прорвало парня, что за истерика?!