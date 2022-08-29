Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Мостовой: «Наш чемпионат ослаблен, поэтому Игнатьев начал забивать»

сегодня, 14:51

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о хет-трике нападающего «Локомотива» Ивана Игнатьева в ворота «Оренбурга» в матче 7-го тура РПЛ.

Наш чемпионат ослаблен, поэтому Игнатьев, который давно не отличался, начал забивать. Сейчас хорошее время для увеличения своей статистики в РПЛ, поэтому много результативных матчей.

Много сейчас таких игроков в нашем чемпионате, которые могут забить много мячей за один матч, поэтому говорить об участии Игнатьева в гонке бомбардиров рано. Да, про Промеса мы говорим, но он давно в РПЛ играет и в каждом матче забивает. Иван еще не забил и двадцати мячей в чемпионате России. В мое время в его годы полузащитники уже забивали по пятьдесят.

Все новости
Гладилин: «У „Спартака“ будет максимальная мотивация в матче с „Зенитом“»
Сегодня, 15:05
Хаджи: «Кофрие — балласт для „Спартака“»
Сегодня, 14:26
Губерниев: «Цель „Рубина“ со Слуцким — любительская лига»
Сегодня, 13:59
Мостовой: «Кофрие не слабее многих в „Спартаке“»
Сегодня, 13:46
Тарханов: «У ЦСКА есть шансы на чемпионство, как и у „Ростова“»
Сегодня, 13:20
«Ехать и выступать в Англию сейчас — предательство». Терюшков — о Захаряне
Сегодня, 12:50
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:21
Снова бестолковое умозаключение мостового.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 15:14
И что ему забивать не надо теперь, что бы все думали, что чемпионат сильнее?.
Ну прорвало парня, что за истерика?!
uevzmyy5s7t7
uevzmyy5s7t7
сегодня в 15:10
в Чехии получалось, а здесь что то никак...
INGUSH
INGUSH
сегодня в 14:59
Он настолько увлечен тренировками, что на интервью даже время не теряет.. Вот и стал лучше.. Как говорится, терпение и труд....
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:53
Раз в году и палка может выстрелить, не то что Игнатьев. Он посильнее.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 