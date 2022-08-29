Мостовой: «Наш чемпионат ослаблен, поэтому Игнатьев начал забивать»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о хет-трике нападающего «Локомотива» в ворота «Оренбурга» в матче 7-го тура РПЛ .

Наш чемпионат ослаблен, поэтому Игнатьев, который давно не отличался, начал забивать. Сейчас хорошее время для увеличения своей статистики в РПЛ , поэтому много результативных матчей.