«„Спартак“ заслуживает футболистов лучше». Кавазашвили — о Кофрие

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о том, что защитник близок к уходу из московского клуба.

Когда его приобрели, то я был жутко недоволен, что такого игрока привели для «Спартака». Он просто разрушитель и всё. «Спартак» заслуживает футболистов лучше. Но когда мы говорим о том, что он допускал ошибки, неправильно занимал позицию, то я мог бы сказать то же самое про защитников‑россиян. Я не могу ругать только Кофрие, но он уже не нужен. Плакать не будем! Пожелаем ему успехов.