Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«„Спартак“ заслуживает футболистов лучше». Кавазашвили — о Кофрие

сегодня, 16:16

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о том, что защитник Максимилиано Кофрие близок к уходу из московского клуба.

Когда его приобрели, то я был жутко недоволен, что такого игрока привели для «Спартака». Он просто разрушитель и всё. «Спартак» заслуживает футболистов лучше. Но когда мы говорим о том, что он допускал ошибки, неправильно занимал позицию, то я мог бы сказать то же самое про защитников‑россиян. Я не могу ругать только Кофрие, но он уже не нужен. Плакать не будем! Пожелаем ему успехов.

Все новости
Колыванов: «Уход Моро — это большая потеря для „Динамо“»
Сегодня, 17:01
Тарханов: «Кофрие — футболист низкого класса»
Сегодня, 16:41
Кечинов: «Николсон заслуженно сел в запас. Соболев выглядит лучше»
Сегодня, 15:35
Гладилин: «У „Спартака“ будет максимальная мотивация в матче с „Зенитом“»
Сегодня, 15:05
Мостовой: «Наш чемпионат ослаблен, поэтому Игнатьев начал забивать»
Сегодня, 14:51
Хаджи: «Кофрие — балласт для „Спартака“»
Сегодня, 14:26
Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:59
Анзорик обязательно должен вставить своё умозаключение.
8jsc9zdex5bn
8jsc9zdex5bn
сегодня в 16:38
А Федуна хвалил
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:17
Здесь можно согласиться
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:17
Лучшие денег стоят...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 