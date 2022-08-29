ПСЖ хочет подписать защитника «Монако»

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сегодня, 21:31

ПСЖ интересуется защитником «Монако» .

Клубы уже контактировали на тему возможного трансфера игрока, но официального предложения на данный момент не было. Монегаски хотят получить за футболиста 50 миллионов евро, сам игрок согласен на переход. Дисаси является для парижан запасным вариантом на тот случай, если не получится подписать защитника «Интера» .