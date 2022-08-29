Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ хочет подписать защитника «Монако»

сегодня, 21:31

ПСЖ интересуется защитником «Монако» Акселем Дисаси.

Клубы уже контактировали на тему возможного трансфера игрока, но официального предложения на данный момент не было. Монегаски хотят получить за футболиста 50 миллионов евро, сам игрок согласен на переход. Дисаси является для парижан запасным вариантом на тот случай, если не получится подписать защитника «Интера» Милана Шкриньяра.

Все новости
СлухиПереход Захаряна в «Челси» может не состояться
Сегодня, 20:35
Слухи«Бенфика» сделала предложение «Лиону» по Ауару
Сегодня, 19:47
Слухи«Марсель» планирует усилиться защитником «Саутгемптона»
Сегодня, 18:00
СлухиИгрок «Лорьяна» может перейти в «Сассуоло»
Сегодня, 17:51
СлухиКлубы Англии и Германии интересуются защитником «Ренна»
Сегодня, 17:39
Слухи«Кристал Пэлас» сделал «Челси» предложение по трансферу Галлахера
Сегодня, 16:52
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 21:50
Возможно вчерашний матч между ПСЖ и Монако который закончился со счётом 1:1, и есть жест доброй воли на переход в команду хозяев поля.
008Maximus
008Maximus
сегодня в 21:46
Зачем мне солнце Монако?
Если так хороша, скамья ПСЖ
Когда взгляд Месси светит ярко
И руку жмёт с утра, Мбаппе
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:34
Я думал, что Агилар...
Монако оказал сопротивление, и сразу решили ослабить?))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:31
Скоро мсю Монаку растащат!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 