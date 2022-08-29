ПСЖ хочет подписать защитника «Монако»

ПСЖ интересуется защитником «Монако» Акселем Дисаси.
Клубы уже контактировали на тему возможного трансфера игрока, но официального предложения на данный момент не было. Монегаски хотят получить за футболиста 50 миллионов евро, сам игрок согласен на переход. Дисаси является для парижан запасным вариантом на тот случай, если не получится подписать защитника «Интера» Милана Шкриньяра.
Если так хороша, скамья ПСЖ
Когда взгляд Месси светит ярко
И руку жмёт с утра, Мбаппе
Если так хороша, скамья ПСЖ
Когда взгляд Месси светит ярко
И руку жмёт с утра, Мбаппе
Монако оказал сопротивление, и сразу решили ослабить?))
Монако оказал сопротивление, и сразу решили ослабить?))