Игрок «Лорьяна» может перейти в «Сассуоло»

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сегодня, 17:51

Нападающий «Лорьяна» попал в сферу интересов «Сассуоло».

Стоимость возможного перехода оценивается в 12 миллионов евро, эта сумма включает в себя бонусы. Футболист подпишет с итальянским клубом пятилетнее соглашение. Главным конкурентом в борьбе за игрока является «Торино».

«Сассуоло» трудится над этим переходом уже месяц, в ближайшее время сделка может быть официально заключена. В прошлом сезоне Лиги 1 нападающий провел 35 матчей за «мерлузовых», забив 6 голов и сделав 2 голевые передачи.