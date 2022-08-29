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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Игрок «Лорьяна» может перейти в «Сассуоло»

сегодня, 17:51

Нападающий «Лорьяна» Арман Лорьент попал в сферу интересов «Сассуоло».

Стоимость возможного перехода оценивается в 12 миллионов евро, эта сумма включает в себя бонусы. Футболист подпишет с итальянским клубом пятилетнее соглашение. Главным конкурентом в борьбе за игрока является «Торино».

«Сассуоло» трудится над этим переходом уже месяц, в ближайшее время сделка может быть официально заключена. В прошлом сезоне Лиги 1 нападающий провел 35 матчей за «мерлузовых», забив 6 голов и сделав 2 голевые передачи.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:52
Сассуоло знает толк в игроках.
8q7b89mxrujs
8q7b89mxrujs
сегодня в 17:52
Если желание то хорошо
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:51
Нормальные деньги.
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