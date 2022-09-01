Аканджи — футболист «Манчестер Сити»

Защитник «Боруссии» Дортмунд перешел в «Манчестер Сити».

Соглашение футболиста с «горожанами» будет действовать до лета 2028 года. Стоимость перехода составила 18+2 млн евро, игрок будет получать 11 миллионов евро в год. Футболист поделился впечатлениями от трансфера:

Я счастлив здесь оказаться. Очень хочу приступить к работе. «Сити» – один из лучших клубов Европы на данный момент. На их игру очень интересно смотреть, она вдохновляет. «Манчестер Сити» всегда борется за трофеи, поэтому данный шаг в моей карьере можно назвать идеальным.