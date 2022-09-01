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Аканджи — футболист «Манчестер Сити»

сегодня, 15:32

Защитник «Боруссии» Дортмунд Мануэль Аканджи перешел в «Манчестер Сити».

Соглашение футболиста с «горожанами» будет действовать до лета 2028 года. Стоимость перехода составила 18+2 млн евро, игрок будет получать 11 миллионов евро в год. Футболист поделился впечатлениями от трансфера:

Я счастлив здесь оказаться. Очень хочу приступить к работе. «Сити» – один из лучших клубов Европы на данный момент. На их игру очень интересно смотреть, она вдохновляет. «Манчестер Сити» всегда борется за трофеи, поэтому данный шаг в моей карьере можно назвать идеальным.

Пеп Гвардиола – великолепный тренер. Здесь играют фантастические футболисты, так что этот переход – замечательная возможность для меня. Мне очень интересно проверить свои силы в АПЛ. Сделаю все возможное, чтобы привести «Ман Сити» к успеху.

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Все комментарии
vwgreathvye3
vwgreathvye3
сегодня в 15:54
Это хорошо
allemz
allemz
сегодня в 15:50
Купили клоуна на свою голову, он ничем не лучше Васина или Семенова, хотя учитывая наличие Ляпорта и Аке в лазарете, это спешная мера. Даже Филлипс, который мог бы сыграть в центре обороны: травмирован..
32united
32united
сегодня в 15:42
Оп-па! А вот и усиление в защиту подъехало под конец трансферного окна! Удачи Аканджи в Англии!
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