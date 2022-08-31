«Челси» побил мировой рекорд. Футбол временно не производит легенд обороны

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сегодня, 21:59

Молодой Фофана бьет рекорд культового капитана МЮ .

87 млн евро отдали за парня без матчей за сборную

Фофана пока не проходит в заявку Дешама, но «Челси» отдал за 21-летнего защитника 75 млн фунтов. Зависит от колебаний курсов, но это больше 87 млн евро, что делает новичка Тухеля самым дорогим защитником в истории футбола. Трансфер подтверждает глубокий кризис среди защитников? Футбол с головой ушел в атаку. В чести сильные голкиперы – Облак, Эдерсон, Алиссон и Куртуа влияли на трофейный расклад, как и Доннарумма на Евро-2020.

Но век великих центральных защитников ушел. Можно найти игрока с прекрасной репутацией — Ван Дейка, но в большой клуб он попал четыре года назад. Выдал сказочный сезон до травмы, когда почти не ошибался, а теперь допускает поражение «Ливерпуля» от «Манчестер Юнайтед». Нимб с непобедимой скалы сняли. Нидерланды могли удачнее сыграть на Евро-2020 с ван Дейком, не проиграть Чехии, но видели неудачные матчи Вирджела после этого в составе «Ливерпуля».

Михаэль Баллак нашел интересный взгляд на проблему оценки ван Дейка как великого защитника:

Вирджилу очень повезло, что играет в эпоху, когда не сталкивается с Дрогба, Лэмпардом, Ширером, Анри, Руни, ван Перси, Тевесом, Адебайором, Диего Костой, можно назвать многих. Не удивлен, что есть люди, считающие его лучшим защитником в истории АПЛ .

Месси и Роналду на пике ван Дейк не застал. Клубу с Бензема проиграл два финала Лиги чемпионов. Да, Ван Дейк сильнее многих дорогущих защитников похож на кандидата в легенды. Но мировой рекорд ставит Фофана, который не был первым запросом Тухеля. Томас хотел заполучить Кунде из «Севильи», еще одного француза с шикарной рекламой.

За де Лигта отдали суммарно 152.5 млн евро за пару лет

Аплодисменты в адрес Райолы и Пименты. Итальянец и бразильянка сначала убедили «Ювентус», что юному голландцу из «Аякса» надо дать зарплату выше, чем у Кьеллини и Бонуччи чуть ли не вместе взятым. И это не сильное преувеличение, ведь в Италии легионеры платят меньше налогов, чем местные футболисты. При этом де Лигт ждал от «Ювентуса» современный атакующий футбол. А туринцы ждали от Матейса стабильной игры, как у Тюрама и Кьеллини.

Не заиграл, стоимость трансфера упала на 20 %, но «Бавария» согласилась отстегнуть 67 млн евро. А рекорд немецкого клуба принадлежит Лукасу Эрнандесу. Стоит защитнику отыграть годик на мировом уровне – хватают и везут в один из самых богатых клубов мира. Диаш показал класс в «Манчестер Сити», но посмотрим на развитие событий. А Ван Дейк явно не становится сильнее со временем. Да и самый дорогой защитник мира до Фофана точно не эталон надежности.

Речь, конечно, о Магуайре. Не хочется лишний раз издеваться, капитану МЮ чего только не желали, в том числе, пересекая черту законности – угрожали расправой. Но ведь «красные дьяволы» не получили надежность, за которую вывалили 87 млн евро, не считая зарплаты. Это как Ляпорт в «Манчестер Сити». Есть 65 млн евро – отдали за запасного, если Диаш и Стоунз будут основными, а Гвардиола предпочтет других резервистов, вроде Аке и Аканджи из «Боруссии» Д.

И 57.5 млн евро за Бенжамена Менди «Манчестер Сити» выбросил зря. Во-первых, Зинченко на позиции левого защитника принес команде Гвардиолы больше пользы. Во-вторых, и это важнее – в Манчестер приехал серийный насильник. Испортил жизнь множеству девушек, а теперь рискует надолго застрять в тюрьме. У его коллег по дикой стоимости трансфера дела идут намного лучше. Хакими, Кукурелья и Канселу могут олицетворять правильную работу на фланге в защите в ближайшие годы.

Но переплачивают не только за англичан. Бен Уайт за 58.5 млн евро в итоге может оказаться футболистом более низкого класса, чем Вильям Салиба, за которого «Арсенал» отдал тридцать миллионов евро. Лисандро Мартинес постарается не повторить судьбу Магуайра и Блинда по пути в основу МЮ . Вести борьбу невысокий аргентинец умеет, даже на втором этаже. Но в списке мировых рекордсменов есть Ван-Биссака, который может затеряться в МЮ , и тяжело найти людей, равных легендам.

Перес отдал 126.5 млн евро, чтобы переманить Алаба

Юный Давид порой такие фокусы в «Баварии» выкидывал в обороне. Изначально играл по левому флангу, лишь со временем перешел в центр. Получил опыт в середине поля в сборной Австрии, выиграл Лигу чемпионов с «Баварией». Игрок классный и опытный. Но этот защитник при переходе в «Реал» получил 126.5 млн евро. Его зарплата значительно выше, чем была у Серхио Рамоса – чемпиона мира, Европы и легенды «Реала».

Австрийцу платят 19.47 млн евро, испанцу давали 11.6 миллионов. Рамос согласился на урезание оклада на 10 %, если бы Перес предложил двухлетний контракт, но «Реал» отказал Серхио. А вот агент Алабы выбил игроку подъемные – 17.7 млн евро. За прошлый сезон, когда Куртуа не уходил с поля без сэйвов, австрийцу заплатили почти 38 млн евро. И выдали длительный контракт, хотя Давид на год старше, чем именитый Варан.

От Рафаэля в Мадриде тоже избавились. Теперь выступления француза в составе МЮ доказывают, что есть кризис на позиции в центре защиты. Умтити перешел в «Лечче», Варан, если бы рекордный доселе Магуайр нормально играл в футбол, мог оказаться запасным у тен Хага в команде из Лиги Европы. Что вообще происходит? Есть Маркиньос, есть Ван Дейк, попытается заиграть в АПЛ Кулибали, рядом вечный Тиаго Силва.

Но если говорим о молодежи, занимающей первые места в рейтингах по стоимости трансферов, то где люди для списка легенд обороны всех времен? Неплохо, что защитников тоже начали ценить. Был дисбаланс по зарплате, по стоимости, а оборонцы важны на пути к титулам. Но переплат слишком много. Магуайр на пике в «Лестере» не играл на те деньги, что за него отвалил МЮ . Харри даже не застал чемпионство «Лестера».

Через год англичанину стукнет тридцать. Это молодые Фофана или де Лигт получат шанс доказать, что на их счет ошибаются. Но разве кто-то играет так, как молодой Фердинанд, который в двадцать три года перешел в МЮ из «Лидса»? Видич тоже был в порядке, а за него не платили столько, как за Ромеро из «Тоттенхэма». Трансфер Фофана показывает логическую дыру на рынке. Игрока без опыта берут за дикие деньги.

Не хочется, чтобы из-за разных безумных сделок развалилась финансовая футбольная система. Расходы нужно подтверждать, а теперь перспективный защитник стоит от 40 млн евро. А сам футбол невероятно атакующий, де Лигт и Эрнандес не спасут «Баварию» от грубых ошибок в защите. Варан, Лисандро и Магуайр не приведут Де Хеа в скучный рай «сухарей». О чем говорить, если игра «Атлетико» в обороне вызывает большие вопросы?