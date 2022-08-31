«Челси» побил мировой рекорд. Футбол временно не производит легенд обороны

Молодой Фофана бьет рекорд культового капитана МЮ.
87 млн евро отдали за парня без матчей за сборную
Фофана пока не проходит в заявку Дешама, но «Челси» отдал за 21-летнего защитника 75 млн фунтов. Зависит от колебаний курсов, но это больше 87 млн евро, что делает новичка Тухеля самым дорогим защитником в истории футбола. Трансфер подтверждает глубокий кризис среди защитников? Футбол с головой ушел в атаку. В чести сильные голкиперы – Облак, Эдерсон, Алиссон и Куртуа влияли на трофейный расклад, как и Доннарумма на Евро-2020.
Но век великих центральных защитников ушел. Можно найти игрока с прекрасной репутацией — Ван Дейка, но в большой клуб он попал четыре года назад. Выдал сказочный сезон до травмы, когда почти не ошибался, а теперь допускает поражение «Ливерпуля» от «Манчестер Юнайтед». Нимб с непобедимой скалы сняли. Нидерланды могли удачнее сыграть на Евро-2020 с ван Дейком, не проиграть Чехии, но видели неудачные матчи Вирджела после этого в составе «Ливерпуля».
Михаэль Баллак нашел интересный взгляд на проблему оценки ван Дейка как великого защитника:
Вирджилу очень повезло, что играет в эпоху, когда не сталкивается с Дрогба, Лэмпардом, Ширером, Анри, Руни, ван Перси, Тевесом, Адебайором, Диего Костой, можно назвать многих. Не удивлен, что есть люди, считающие его лучшим защитником в истории АПЛ.
Месси и Роналду на пике ван Дейк не застал. Клубу с Бензема проиграл два финала Лиги чемпионов. Да, Ван Дейк сильнее многих дорогущих защитников похож на кандидата в легенды. Но мировой рекорд ставит Фофана, который не был первым запросом Тухеля. Томас хотел заполучить Кунде из «Севильи», еще одного француза с шикарной рекламой.
За де Лигта отдали суммарно 152.5 млн евро за пару лет
Аплодисменты в адрес Райолы и Пименты. Итальянец и бразильянка сначала убедили «Ювентус», что юному голландцу из «Аякса» надо дать зарплату выше, чем у Кьеллини и Бонуччи чуть ли не вместе взятым. И это не сильное преувеличение, ведь в Италии легионеры платят меньше налогов, чем местные футболисты. При этом де Лигт ждал от «Ювентуса» современный атакующий футбол. А туринцы ждали от Матейса стабильной игры, как у Тюрама и Кьеллини.
Не заиграл, стоимость трансфера упала на 20 %, но «Бавария» согласилась отстегнуть 67 млн евро. А рекорд немецкого клуба принадлежит Лукасу Эрнандесу. Стоит защитнику отыграть годик на мировом уровне – хватают и везут в один из самых богатых клубов мира. Диаш показал класс в «Манчестер Сити», но посмотрим на развитие событий. А Ван Дейк явно не становится сильнее со временем. Да и самый дорогой защитник мира до Фофана точно не эталон надежности.
Речь, конечно, о Магуайре. Не хочется лишний раз издеваться, капитану МЮ чего только не желали, в том числе, пересекая черту законности – угрожали расправой. Но ведь «красные дьяволы» не получили надежность, за которую вывалили 87 млн евро, не считая зарплаты. Это как Ляпорт в «Манчестер Сити». Есть 65 млн евро – отдали за запасного, если Диаш и Стоунз будут основными, а Гвардиола предпочтет других резервистов, вроде Аке и Аканджи из «Боруссии» Д.
И 57.5 млн евро за Бенжамена Менди «Манчестер Сити» выбросил зря. Во-первых, Зинченко на позиции левого защитника принес команде Гвардиолы больше пользы. Во-вторых, и это важнее – в Манчестер приехал серийный насильник. Испортил жизнь множеству девушек, а теперь рискует надолго застрять в тюрьме. У его коллег по дикой стоимости трансфера дела идут намного лучше. Хакими, Кукурелья и Канселу могут олицетворять правильную работу на фланге в защите в ближайшие годы.
Но переплачивают не только за англичан. Бен Уайт за 58.5 млн евро в итоге может оказаться футболистом более низкого класса, чем Вильям Салиба, за которого «Арсенал» отдал тридцать миллионов евро. Лисандро Мартинес постарается не повторить судьбу Магуайра и Блинда по пути в основу МЮ. Вести борьбу невысокий аргентинец умеет, даже на втором этаже. Но в списке мировых рекордсменов есть Ван-Биссака, который может затеряться в МЮ, и тяжело найти людей, равных легендам.
Перес отдал 126.5 млн евро, чтобы переманить Алаба
Юный Давид порой такие фокусы в «Баварии» выкидывал в обороне. Изначально играл по левому флангу, лишь со временем перешел в центр. Получил опыт в середине поля в сборной Австрии, выиграл Лигу чемпионов с «Баварией». Игрок классный и опытный. Но этот защитник при переходе в «Реал» получил 126.5 млн евро. Его зарплата значительно выше, чем была у Серхио Рамоса – чемпиона мира, Европы и легенды «Реала».
Австрийцу платят 19.47 млн евро, испанцу давали 11.6 миллионов. Рамос согласился на урезание оклада на 10 %, если бы Перес предложил двухлетний контракт, но «Реал» отказал Серхио. А вот агент Алабы выбил игроку подъемные – 17.7 млн евро. За прошлый сезон, когда Куртуа не уходил с поля без сэйвов, австрийцу заплатили почти 38 млн евро. И выдали длительный контракт, хотя Давид на год старше, чем именитый Варан.
От Рафаэля в Мадриде тоже избавились. Теперь выступления француза в составе МЮ доказывают, что есть кризис на позиции в центре защиты. Умтити перешел в «Лечче», Варан, если бы рекордный доселе Магуайр нормально играл в футбол, мог оказаться запасным у тен Хага в команде из Лиги Европы. Что вообще происходит? Есть Маркиньос, есть Ван Дейк, попытается заиграть в АПЛ Кулибали, рядом вечный Тиаго Силва.
Но если говорим о молодежи, занимающей первые места в рейтингах по стоимости трансферов, то где люди для списка легенд обороны всех времен? Неплохо, что защитников тоже начали ценить. Был дисбаланс по зарплате, по стоимости, а оборонцы важны на пути к титулам. Но переплат слишком много. Магуайр на пике в «Лестере» не играл на те деньги, что за него отвалил МЮ. Харри даже не застал чемпионство «Лестера».
Через год англичанину стукнет тридцать. Это молодые Фофана или де Лигт получат шанс доказать, что на их счет ошибаются. Но разве кто-то играет так, как молодой Фердинанд, который в двадцать три года перешел в МЮ из «Лидса»? Видич тоже был в порядке, а за него не платили столько, как за Ромеро из «Тоттенхэма». Трансфер Фофана показывает логическую дыру на рынке. Игрока без опыта берут за дикие деньги.
Не хочется, чтобы из-за разных безумных сделок развалилась финансовая футбольная система. Расходы нужно подтверждать, а теперь перспективный защитник стоит от 40 млн евро. А сам футбол невероятно атакующий, де Лигт и Эрнандес не спасут «Баварию» от грубых ошибок в защите. Варан, Лисандро и Магуайр не приведут Де Хеа в скучный рай «сухарей». О чем говорить, если игра «Атлетико» в обороне вызывает большие вопросы?
Видели классную работу отдельных защитников. Ван Дейк, Диаш и Рюдигер выдавали мощнейшие отрезки. Но кто выиграл Лигу чемпионов? Команда, где впечатлили форварды, хавбеки-ветераны и вратарь. Игра Милитао и Алабы не первая причины успеха «Реала», который не раз пропускал и вечно отыгрывался по пути в финал. Посмотрим на тенденции на ЧМ, но пока защитники перестали генерировать смыслы. Хочется верить, что вакуум заполнят. Миру нужны защитники.