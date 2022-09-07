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Смородская: «Тедеско сейчас в Россию не поедет»

вчера, 13:44

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала уход Доменико Тедеско с поста главного тренера «Лейпцига».

Стоит ли пригласить его в «Локомотив»? Я думаю, что Тедеско сейчас не поедет в Россию.

Нужно ли клубу искать иностранного специалиста? Нет.

Доверить команду Лоськову и Пашинину? Я бы не стала сейчас делать на них ставку.

Юран? И на него тоже.

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ABir
ABir
вчера в 17:32
Остаётся - Шпалыч
Boricku
Boricku
вчера в 15:06
Бобулю играющим тренером в локо
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:19
Мы помним,что ейная баба против,но никто не знает,как она запоёт,если муженёк в очередном дорогостоящем капризе откажет
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:05
А зачем нам немчура, которая в открытую против нашей страны?
Нас отстранили и он радуется этому и считает это правильным.
Причём тут вообще поедет - не поедет.
Нам такие здесь не нужны.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:52
Похоже эта тётя всё "знает"!
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