Смородская: «Тедеско сейчас в Россию не поедет»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала уход с поста главного тренера «Лейпцига».

Стоит ли пригласить его в «Локомотив»? Я думаю, что Тедеско сейчас не поедет в Россию.

Нужно ли клубу искать иностранного специалиста? Нет.

Доверить команду Лоськову и Пашинину? Я бы не стала сейчас делать на них ставку.

Юран? И на него тоже.