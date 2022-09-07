Смородская: «Тедеско сейчас в Россию не поедет»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала уход Доменико Тедеско с поста главного тренера «Лейпцига».
Стоит ли пригласить его в «Локомотив»? Я думаю, что Тедеско сейчас не поедет в Россию.
Нужно ли клубу искать иностранного специалиста? Нет.
Доверить команду Лоськову и Пашинину? Я бы не стала сейчас делать на них ставку.
Юран? И на него тоже.
Нас отстранили и он радуется этому и считает это правильным.
Причём тут вообще поедет - не поедет.
Нам такие здесь не нужны.
Нас отстранили и он радуется этому и считает это правильным.
Причём тут вообще поедет - не поедет.
Нам такие здесь не нужны.