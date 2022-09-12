«Спартак» поздравил Тедеско с днём рождения

Пресс-служба «Спартака» поздравила бывшего главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско с днём рождения. Ранее тренер был уволен из «РБ Лейпциг».
Пресс-служба «Спартака» поздравила бывшего главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско с днём рождения. Ранее тренер был уволен из «РБ Лейпциг».
стало:
все, что было не со мной,
помню
стало:
все, что было не со мной,
помню
"Я приветствую это решение. Думаю, это хорошо и правильно, что УЕФА и ФИФА приняли такое решение".
У Спартака есть чувство собственного достоинства?
"Я приветствую это решение. Думаю, это хорошо и правильно, что УЕФА и ФИФА приняли такое решение".
У Спартака есть чувство собственного достоинства?