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«Спартак» поздравил Тедеско с днём рождения

сегодня, 17:17

Пресс-служба «Спартака» поздравила бывшего главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско с днём рождения. Ранее тренер был уволен из «РБ Лейпциг».

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 18:48
Вот это по нашему по Спартаковски, Спартак помнит добро и все хорошее, а на мелкие склоки не обращает внимание. С Днём Рождения Доменико и удачи!
Gahi
Gahi
сегодня в 17:46
Что-то с памятью моей
стало:
все, что было не со мной,
помню
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:22
Тедеско об отстранении Спартака от ЛЕ накануне встречи его Лейпцига со Спартаком в 1/8 финала.

"Я приветствую это решение. Думаю, это хорошо и правильно, что УЕФА и ФИФА приняли такое решение".

У Спартака есть чувство собственного достоинства?
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