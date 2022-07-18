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Президент «Реала» поздравил «Барселону» с переходом Левандовского

18 июля 2022, 18:33

Президент «Реала» Флорентино Перес поздравил «Барселону» с переходом экс-нападающего «Баварии» Роберта Левандовского.

Сообщается, что Перес позвонил в каталонский клуб, чтобы поздравить принципиального соперника с покупкой.

В прошлом сезоне Бундеслиги поляк забил 35 голов.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
19 июля в 11:32
Для президента клуба - большой плюс. Перес и Фигу подтвердят :)
Кстати Пике по маме ещё и Бернабеу.
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
19 июля в 00:38
Перес лучший дипломат в футбольном мире
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ протон (раскрыть)
18 июля в 22:21
Пике верить нельзя,он лицемер,подлый человек.
NOVA
NOVA
18 июля в 21:03
еще наверное добавил: теперь посмотрим кто будет лучший нап в чемпе в сезоне!!
протон
протон
18 июля в 20:39, ред.
Перес всегда держит планку, у королевского клуба достойный президент. Многие недооценивают вклад Переса, хотя именно он по сути и является тем, благодаря кому Реал является таким успешным клубом и продолжает брать ЛЧ.
Моё уважение, надеюсь и у Барсы появится такой президент, который будет президентом долгий срок и будет ставить клуб на первое место, может Лапорта уже является таким, ну или Пике в будущем, я лично верю в него.
Самое забавное, что трансфер Левы - это плюс для Реала и для Переса. 2 крутейших нападающих - претендента на ЗМ, повышение интереса к чемпионату и, следовательно, больше рекламных и спонсорских денег!
112910415
112910415
18 июля в 20:17
хороший, достойный жест
Bensurr
Bensurr
18 июля в 20:16
Левандовски выйграет Золотой мяч
ybzc2av5f8em
ybzc2av5f8em
18 июля в 20:01
Левандовски способен забивать в любом клубе.
Василий 50
Василий 50
18 июля в 20:00
Партнеров качественных у поляка мало.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
18 июля в 19:59
Левандовски это усиление.
Ironigor
Ironigor
18 июля в 19:58
Это мы посмотрим, что из этого получится в итоге .
В любом случае Реалу только Удачи !
salleeh
salleeh
18 июля в 19:53
Это был скорее сарказм, чем поздравления какие то…
sihafazatron
sihafazatron
18 июля в 18:38
А про остальных и слова не сказал?
В ответ надо поздравить Переса с тем, что гольфиста слили наконец)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 июля в 18:34
Очень красивый жест...
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