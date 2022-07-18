Президент «Реала» поздравил «Барселону» с переходом Левандовского

Президент «Реала» Флорентино Перес поздравил «Барселону» с переходом экс-нападающего «Баварии» Роберта Левандовского.
Сообщается, что Перес позвонил в каталонский клуб, чтобы поздравить принципиального соперника с покупкой.
В прошлом сезоне Бундеслиги поляк забил 35 голов.
Моё уважение, надеюсь и у Барсы появится такой президент, который будет президентом долгий срок и будет ставить клуб на первое место, может Лапорта уже является таким, ну или Пике в будущем, я лично верю в него.
Самое забавное, что трансфер Левы - это плюс для Реала и для Переса. 2 крутейших нападающих - претендента на ЗМ, повышение интереса к чемпионату и, следовательно, больше рекламных и спонсорских денег!
Моё уважение, надеюсь и у Барсы появится такой президент, который будет президентом долгий срок и будет ставить клуб на первое место, может Лапорта уже является таким, ну или Пике в будущем, я лично верю в него.
Самое забавное, что трансфер Левы - это плюс для Реала и для Переса. 2 крутейших нападающих - претендента на ЗМ, повышение интереса к чемпионату и, следовательно, больше рекламных и спонсорских денег!