Адиев может возглавить «Ахмат»

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сегодня, 12:14

Руководство «Ахмата» рассматривает несколько кандидатов на пост главного тренера команды. Наставник сборной Казахстана — приоритетный вариант.

Специалист уже имеет опыт работы в грозненском клубе: ранее он тренировал вторую команду, был помощником главного тренера, а также непосредственным рулевым коллектива. Однако Адиев настроен на то, чтобы продолжить работу в сборной, которая неплохо стартовала в Лиге Наций. Казахстан одержал 3 победы в 4 матчах и лидирует в группе С3. Команда сыграет со сборной Белоруссии 22 сентября дома, а 25-го встретится в гостях с Азербайджаном.