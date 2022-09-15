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Адиев может возглавить «Ахмат»

сегодня, 12:14

Руководство «Ахмата» рассматривает несколько кандидатов на пост главного тренера команды. Наставник сборной Казахстана Магомед Адиев — приоритетный вариант.

Специалист уже имеет опыт работы в грозненском клубе: ранее он тренировал вторую команду, был помощником главного тренера, а также непосредственным рулевым коллектива. Однако Адиев настроен на то, чтобы продолжить работу в сборной, которая неплохо стартовала в Лиге Наций. Казахстан одержал 3 победы в 4 матчах и лидирует в группе С3. Команда сыграет со сборной Белоруссии 22 сентября дома, а 25-го встретится в гостях с Азербайджаном.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:28
Не лучший вариант как для Магомеда, так и для Ахмата.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:22
Тут надо десять раз подумать перед тем как соглашаться тренировать.
Гость
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