Юран заявил, что встречался с Каттани относительно назначения в «Спартак»

Бывший тренер «Химок» рассказал, что перед началом сезона встречался с бывшим спортивным директором «красно-белых» Лукой Каттани относительно назначения в московский клуб.

Не буду скрывать, у нас была встреча еще до назначения испанца (Абаскаля). Но не срослось. Каттани принял свое решение.

Готов ли буду возглавить «Спартак» в будущем? Естественно. Как я уже говорил, раньше я отказывался от этого, так как реально смотрю на вещи, был не готов. Нужен опыт, необходимо идти спокойно на двух ногах, а не хромать на одной. Это большая ответственность, великий клуб, большая армия болельщиков. Я там играл, знаю, что такое «ромбик». А вот сейчас уже у меня достаточно опыта, чтобы тренировать такую команду.