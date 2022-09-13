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Юран заявил, что встречался с Каттани относительно назначения в «Спартак»

сегодня, 13:29

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, что перед началом сезона встречался с бывшим спортивным директором «красно-белых» Лукой Каттани относительно назначения в московский клуб.

Не буду скрывать, у нас была встреча еще до назначения испанца (Абаскаля). Но не срослось. Каттани принял свое решение.

Готов ли буду возглавить «Спартак» в будущем? Естественно. Как я уже говорил, раньше я отказывался от этого, так как реально смотрю на вещи, был не готов. Нужен опыт, необходимо идти спокойно на двух ногах, а не хромать на одной. Это большая ответственность, великий клуб, большая армия болельщиков. Я там играл, знаю, что такое «ромбик». А вот сейчас уже у меня достаточно опыта, чтобы тренировать такую команду.

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Все комментарии
Makao
Makao
сегодня в 15:28
Ещё рано делать выводы о том, какой Абаскаль тренер. Человек у руля команды находится всего 2-3 месяца. Трансферов под него ещё не было - их в целом можно считать не было. А тут ещё такие травмы, выпали несколько ключевых игроков - Мозес, Мартинс, Литвинов, Зиньковский. Так что ждать зимы, укреплений точечных - по запросу тренера, а там уже смотреть. Юран неплохой вариант, но смысла в смене тренеров до укомплектации состава просто нет. Ну придёт другой тренер. И что он сделает с Хлусевичем, Умяровым и Денисовым, пока лучшие в лазарете, а на скамейке ну просто уровень фнл? Взгляните на Зенит даже, выпадает хоть 3, хоть 4 игрока, всегда есть равноценная замена.
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
сегодня в 15:23
Что-то слишком быстро болелы переобулись: сначала восхитились Абаскалем, а теперь сравнивают с землёй, а если приглядеться, то последние неудачи были вполне предсказуемы, т.к. игроков основы полноценно заменить просто некем.
valt134
valt134
сегодня в 15:16
Мостовой против…
v4bdrrcq35jq
v4bdrrcq35jq
сегодня в 14:59
интересный вариант, все возможно...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:55
Юран Спартаку не помешает
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:41
Это был бы хороший вариант для Спартака. Он и мотиватор классный, не хуже Карпина и сам играл (не хуже Карпина), да и опыт приобрел, не меньше Карпина.
exz3spy48dre
exz3spy48dre
сегодня в 14:36
А почему бы и нет.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 14:31
Возможно у Юрана и получилось бы. Уж точно, хуже Абаскаля не будет.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 14:17
Интересно было бы посмотреть на Юрана в Спартаке. Ели Абаскалевский Спартак и дальше будет сдавать позиции, то может и увидим Сергея.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:41
А ты иностранец? Нет?? Ходи на свой сторона!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:40
У Юрана забавная тренерская карьера. Практически в каждом клубе он выполнял поставленные задачи, но у клуба сокращалось финансирование и он уходил. Или же у клуба сокращалось финансирование ещё до решения задачи и он уходил. В любом случае, всегда он уходил из-за финансовых проблем.

Даже из "Химок" он опять ушел из-за скандала, правда, не финансового.

Причём все клубы примерно одного калибра, ФНЛ, чемпионат Армении и т.п.

Возможно, пришла пора Сергею попробовать силы в более серьезном клубе, но, в любом случае, карма у Юрана какая-то сбитая. Как бы и новый клуб не разорился)))
Бoрат
Бoрат
сегодня в 13:33
Юран уже 20 лет тренирует
С характером тоже все в порядке
Давно пора попробовать себя в каком нибудь клубе из первой пятёрки РПЛ
Гость
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