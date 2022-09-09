Представитель Конте: «У нас никогда не было переговоров со „Спартаком“»

Федерико Пасторелло, представитель главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте, прокомментировал слова агента Тимура Гурцкая, который заявил, что в 2014 году «красно-белые» хотели пригласить итальянского специалиста на должность главного тренера. Конте запросил 100 млн евро на трансферы, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, а также 40-50 млн евро для победы в РПЛ. Федун посчитал, что «Спартак» и так располагает сильным составом, поэтому пригласил Мурата Якина.
Федун уговаривал Конте возглавить «Спартак»? Ничего не знаю об этой истории. Переговоров между Конте и «Спартаком» никогда не было.
По факту, устроить его в карманный латвийский клуб Трабукки и Гурцкая на полгода, и после этого его уже могут подписывать команды из РПЛ и ФНЛ без платы "Динамо".
Через полгода же игрок, даже не находясь в клубе, "подписал" многолетний контракт с ним и Гурцкая и Трабукки уже у него потребовали большие деньги за разрыв контракта. То есть просто на счётчик посадили под предлогом "очищения".
В итоге латвийский суд признал, это факт, что контракт был поддельный. Но были ли как-то наказаны Гурцкая и Трабукки за попытку рабовладения, неизвестно, на момент съемки ролика нет, но суд шёл.
По факту, устроить его в карманный латвийский клуб Трабукки и Гурцкая на полгода, и после этого его уже могут подписывать команды из РПЛ и ФНЛ без платы "Динамо".
Через полгода же игрок, даже не находясь в клубе, "подписал" многолетний контракт с ним и Гурцкая и Трабукки уже у него потребовали большие деньги за разрыв контракта. То есть просто на счётчик посадили под предлогом "очищения".
В итоге латвийский суд признал, это факт, что контракт был поддельный. Но были ли как-то наказаны Гурцкая и Трабукки за попытку рабовладения, неизвестно, на момент съемки ролика нет, но суд шёл.
Речь о 2014 году, а на дворе 2022 - надо уметь информацию сопоставлять иногда.
Речь о 2014 году, а на дворе 2022 - надо уметь информацию сопоставлять иногда.