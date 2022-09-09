Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Представитель Конте: «У нас никогда не было переговоров со „Спартаком“»

сегодня, 11:50

Федерико Пасторелло, представитель главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте, прокомментировал слова агента Тимура Гурцкая, который заявил, что в 2014 году «красно-белые» хотели пригласить итальянского специалиста на должность главного тренера. Конте запросил 100 млн евро на трансферы, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, а также 40-50 млн евро для победы в РПЛ. Федун посчитал, что «Спартак» и так располагает сильным составом, поэтому пригласил Мурата Якина.

Федун уговаривал Конте возглавить «Спартак»? Ничего не знаю об этой истории. Переговоров между Конте и «Спартаком» никогда не было.

Все новости
Юран не стал комментировать слухи о возможном назначении в «Факел»
06 сентября
СлухиЧеревченко — ещё один кандидат на должность нового тренера «Факела»
06 сентября
«Лукойл» доверяет Абаскалю и не уволит его из «Спартака» до зимы
06 сентября
Агент Комппера: «Уверен, что Марвин не останется без работы»
06 сентября
Сёмин ответил на вопрос о готовности возглавить «Локомотив»
05 сентября
Осинькин отреагировал на возможный интерес со стороны «Локомотива»
05 сентября
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 17:58
О чём ты, какое пари и какой футбол?
Izmar
Izmar
сегодня в 17:22
Потенциальным тренером может быть и Конти, а на деле даже Гунько сгодится.
112910415
112910415
сегодня в 17:08
великий инсайдер ожидаемо сел в лужу
dok66
dok66
сегодня в 15:34
Чего сейчас ворошить бабушку . Пришел новый президент клуба , кто-то сливает дезу . И что бы это значило . ?
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 14:58
спартак любит дешёвым пиаром заниматься, мол приглашают топ-трениров, а по итогу всегда идут ноунеймы
008Maximus
008Maximus
сегодня в 14:39
Официальных небыло, по ватсапу полюбому обсуждали
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 14:11
Зарема забраковала, Конте лев по гороскопу, он бы всё «мясо» съел.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 13:29
Нужно посмотреть выпуск, там Красава рассказывал, как Гуркцая предложил игроку академии "Динамо" фиктивное "очищение" (т.к. при переходе игрока из чужой академии нужно приличные деньги выплатить, и за среднего игрока просто не будут их платить, и он не может в ряд клубов перейти).

По факту, устроить его в карманный латвийский клуб Трабукки и Гурцкая на полгода, и после этого его уже могут подписывать команды из РПЛ и ФНЛ без платы "Динамо".

Через полгода же игрок, даже не находясь в клубе, "подписал" многолетний контракт с ним и Гурцкая и Трабукки уже у него потребовали большие деньги за разрыв контракта. То есть просто на счётчик посадили под предлогом "очищения".

В итоге латвийский суд признал, это факт, что контракт был поддельный. Но были ли как-то наказаны Гурцкая и Трабукки за попытку рабовладения, неизвестно, на момент съемки ролика нет, но суд шёл.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:15
Жирная утя была
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:15
Бред и еще раз бред
Бoрат
Бoрат
сегодня в 13:04
Открещиваются, как от прокаженных
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 12:55
Ни фига себе! Ничего не понял, но интересно).
memphis
memphis
сегодня в 12:46
Получается Зарема права
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 12:45
Ты хоть дальше заголовка иногда читай!
Речь о 2014 году, а на дворе 2022 - надо уметь информацию сопоставлять иногда.
makkie
makkie
сегодня в 12:39
Бегемот в очередной раз пустил дезу!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 12:32
Если послушать беглого Красаву, так Бегемот вообще уголовник. Он же как раз один из последних выпусков про то, как Трабукки и Гурцкая занимаются махинациями и даже подделывают подписи игроков под контрактами, снимал.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:31
Опять спартачи при действующем тренере ищут нового тренера.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:09
Зарема значит была права говоря про "Бегемота"?).
ghnc3qgra8j5
ghnc3qgra8j5
сегодня в 12:05
Да какая нафиг разница уже?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:57
Что за бред ещё придумают ?!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 