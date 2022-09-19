Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

Жоржиньо хочет заменить Бускетса в «Барселоне»

вчера, 22:38

Полузащитник «Челси» Жоржиньо хочет перейти в «Барселону».

Итальянец несколько дней назад предложил свои услуги «сине-гранатовым», потому что летом 2023 года его контракт с лондонским клубом закончится, а он станет свободным агентом.

«Барселона» находится в поисках замены Серхио Бускетса, который, скорее всего, уйдёт из каталонской команды летом 2023-го. Однако «сине-гранатовые» не заинтересованы в подписании Жоржиньо.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиПолузащитник «Реала» Асенсио может перейти в «Барселону»
Вчера, 20:28
СлухиТоп-клубы Англии хотят подписать самого молодого игрока в истории АПЛ
Вчера, 18:25
Слухи«Ливерпуль» — ещё один претендент на подписание Мудрика из «Шахтёра»
Вчера, 17:39
СлухиЛокателли может перейти в «Арсенал»
Вчера, 15:55
Слухи«Атлетико» намерен летом подписать трёх свободных агентов из АПЛ
17 сентября
СлухиНачо продлит контракт с «Реалом»
17 сентября
Все комментарии
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 00:19
Так может?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:05
Нет Канте на поле, и сразу нет Жоржика. Бедолага француз зачастую за обоих работал.
Бoрат
Бoрат
вчера в 22:48
Еще прошлым летом, Жоржиньо был номинантом на золотой мяч, действующим чемпионом Европы и победителем ЛЧ.
Думаю большинство европейских клубов хотели бы видеть его в своем составе в то время
А потом на фоне неудач Челси и вылета сборной Италии из отбора на ЧМ и Жоржиньо как то потух
Будем надеятся это временный спад и он снова засверкали. В Челси, в Барселоне или в каком нибудь другом клубе
David Young
David Young
вчера в 22:39
Надеюсь что его желание не сбудется.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 