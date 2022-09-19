Жоржиньо хочет заменить Бускетса в «Барселоне»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо хочет перейти в «Барселону».
Итальянец несколько дней назад предложил свои услуги «сине-гранатовым», потому что летом 2023 года его контракт с лондонским клубом закончится, а он станет свободным агентом.
«Барселона» находится в поисках замены Серхио Бускетса, который, скорее всего, уйдёт из каталонской команды летом 2023-го. Однако «сине-гранатовые» не заинтересованы в подписании Жоржиньо.
Думаю большинство европейских клубов хотели бы видеть его в своем составе в то время
А потом на фоне неудач Челси и вылета сборной Италии из отбора на ЧМ и Жоржиньо как то потух
Будем надеятся это временный спад и он снова засверкали. В Челси, в Барселоне или в каком нибудь другом клубе
Думаю большинство европейских клубов хотели бы видеть его в своем составе в то время
А потом на фоне неудач Челси и вылета сборной Италии из отбора на ЧМ и Жоржиньо как то потух
Будем надеятся это временный спад и он снова засверкали. В Челси, в Барселоне или в каком нибудь другом клубе