Жоржиньо хочет заменить Бускетса в «Барселоне»

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вчера, 22:38

Полузащитник «Челси» хочет перейти в «Барселону».

Итальянец несколько дней назад предложил свои услуги «сине-гранатовым», потому что летом 2023 года его контракт с лондонским клубом закончится, а он станет свободным агентом.

«Барселона» находится в поисках замены , который, скорее всего, уйдёт из каталонской команды летом 2023-го. Однако «сине-гранатовые» не заинтересованы в подписании Жоржиньо.