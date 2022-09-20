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«Манчестер Юнайтед» хочет зимой приобрести Гризманна

сегодня, 13:20

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может зимой перейти в «Манчестер Юнайтед».

Переход футболиста в английский клуб возможен в том случае, если «Атлетико» и «Барселона» не смогут уладить спор по поводу Гризманна. «Матрасники» не хотят платить каталонцам 40 миллионов евро, которые прописаны в договоре аренды. Данная сумма должна быть выплачена в том случае, если француз проведет на поле определенное количество времени. «Атлетико» в этой связи выпускает форварда в каждой игре лишь на 30 минут, либо менее. «Барселона» намерена подать иск к «Атлетико» за нарушение правил соглашения.

Француз принадлежит «Барселоне», за клуб из Мадрида Гризманн выступает на правах аренды.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 13:57
Желание есть пойдёт ли????
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:26
Пусть всех берут))
shlomo
shlomo
сегодня в 13:24, ред.
С одной стороны, это не такая плохая идея. Сейчас у МЮ проблема с Фернандешем, который играет выше нападающего и мяч редко доходит до штрафной. Гризманн много пашет, играет глубоко, смещается на фланги, помогает в защите и тем самым перекроет недостатки Фернандеша, как делал это с Месси.

Но с другой стороны, как-то Гризман далеко не самый надёжный вариант ( вряд-ли он в АПЛ заиграет, он в Ла Лиге то уже не на главных ролях) и учитывая финансовые возможности МЮ, могут того же Кейна переманить, Леви любит деньги - МЮ нужен топ-форвард, все будут довольны, кроме Конте....
2q9dnjfhs6gf
2q9dnjfhs6gf
сегодня в 13:24
Интересный вариант
Гость
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