Павар подтвердил, что мог покинуть «Баварию» летом

Защитник прокомментировал слухи о том, что он мог покинуть «Баварию» в летнее трансферное окно.

Из разных команд звонили моему агенту, чтобы осудить трансфер. Я спрашивал себя о том, хочу ли я покинуть «Баварию». После этого у меня состоялся разговор с Нагельсманном, с которым у меня очень хорошие отношения. Он дал мне понять, что я вхожу в его планы, что я важен для команды.