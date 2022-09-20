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Павар подтвердил, что мог покинуть «Баварию» летом

сегодня, 00:50

Защитник Бенжамен Павар прокомментировал слухи о том, что он мог покинуть «Баварию» в летнее трансферное окно.

Из разных команд звонили моему агенту, чтобы осудить трансфер. Я спрашивал себя о том, хочу ли я покинуть «Баварию». После этого у меня состоялся разговор с Нагельсманном, с которым у меня очень хорошие отношения. Он дал мне понять, что я вхожу в его планы, что я важен для команды.

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Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:21
Сплошные новости про Баварию . Раньше не замечалось
протон
протон
сегодня в 01:42
Справа у Баварии феноменальный Йос, в центре, где он тоже может играть, три топ защитника, куда Павара непонятно, разве что Боа все таки уйдет
Бoрат
Бoрат
сегодня в 01:19
Помню , какой он гол забил Аргентинцам на ЧМ 2018
В касание, с лета, обводящим ударом в дальний угол из-за пределов штрафной..
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