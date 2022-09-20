Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

Тчуамени ради «Реала» отказал «Ливерпулю» и ПСЖ

сегодня, 07:16

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени мог оказаться в другом топ-клубе этим летом, пишет Marca.

Утверждается, что футболист отказал ПСЖ и «Ливерпулю» в минувшее трансферное окно. Контракт Тчуамени с мадридцами рассчитан до лета 2028 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Манчестер Сити» интересуется Леау
Сегодня, 09:56
Слухи«Челси» хочет обменять Лукаку на Кейна
Сегодня, 09:41
Павар подтвердил, что мог покинуть «Баварию» летом
Сегодня, 00:50
СлухиЖоржиньо хочет заменить Бускетса в «Барселоне»
Вчера, 22:38
СлухиПолузащитник «Реала» Асенсио может перейти в «Барселону»
Вчера, 20:28
СлухиТоп-клубы Англии хотят подписать самого молодого игрока в истории АПЛ
Вчера, 18:25
Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 09:49
Думаю, что контракт в Реале не на много меньше, чем пыл бы в ПСЖ.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:45
Отказался от жирного контракта Шейхов, значит деньги не так важны! Там еще и Мбабло пытался всячески переманить его в Париж, но Тчуамени в отличие от Мбабло пошел туда, куда хотел!
Ливерпулю конечно же он тоже пригодился, но в Реале он заиграл так, будто уже много лет играет с этими партнерами и казалось бы как сливочные будет играть без Каземиро, а в итоге уход бразильца даже не замечен!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:42
Значит все его устраивает в Реале.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:33
Ради Реала то понять можно
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 