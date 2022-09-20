Тчуамени ради «Реала» отказал «Ливерпулю» и ПСЖ

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени мог оказаться в другом топ-клубе этим летом, пишет Marca.
Утверждается, что футболист отказал ПСЖ и «Ливерпулю» в минувшее трансферное окно. Контракт Тчуамени с мадридцами рассчитан до лета 2028 года.
Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени мог оказаться в другом топ-клубе этим летом, пишет Marca.
Утверждается, что футболист отказал ПСЖ и «Ливерпулю» в минувшее трансферное окно. Контракт Тчуамени с мадридцами рассчитан до лета 2028 года.
Ливерпулю конечно же он тоже пригодился, но в Реале он заиграл так, будто уже много лет играет с этими партнерами и казалось бы как сливочные будет играть без Каземиро, а в итоге уход бразильца даже не замечен!
Ливерпулю конечно же он тоже пригодился, но в Реале он заиграл так, будто уже много лет играет с этими партнерами и казалось бы как сливочные будет играть без Каземиро, а в итоге уход бразильца даже не замечен!