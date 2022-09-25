Пети: «Мбаппе отлично понимает, что он говорит»

Экс-полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети раскритиковал нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе по причине того, что тот во время интервью, которые он дает в расположении сборной, говорит о клубных вопросах и трудностях.
Мбаппе отлично понимает, что он говорит, как это влияет и кому это адресовано — Кристофу Гальтье. Как проблемы в ПСЖ влияют на сборную? В следующий раз, когда будет пресс-конференция ПСЖ, нужно спросить его о сборной Франции, посмотрим, что он скажет. В ПСЖ он очень быстро развивается, но пусть говорит о проблемах в клубе со своим тренером, а не с прессой!
ПСЖ нуждается в покое на поле и за его пределами. С самого начала сезона всё шло нормально, и как всегда одни и те же личности все портят! Ему лучше прекратить говорить в СМИ о том, чего он хочет! Лучше заявить это своему тренеру, в личном разговоре. Ему не стоит брать микрофон сборной Франции, чтобы рассуждать о своих трудностях в ПСЖ. Он меня утомил!