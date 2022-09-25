Пети: «Мбаппе отлично понимает, что он говорит»

Экс-полузащитник сборной Франции раскритиковал нападающего ПСЖ по причине того, что тот во время интервью, которые он дает в расположении сборной, говорит о клубных вопросах и трудностях.

Мбаппе отлично понимает, что он говорит, как это влияет и кому это адресовано — Кристофу Гальтье. Как проблемы в ПСЖ влияют на сборную? В следующий раз, когда будет пресс-конференция ПСЖ , нужно спросить его о сборной Франции, посмотрим, что он скажет. В ПСЖ он очень быстро развивается, но пусть говорит о проблемах в клубе со своим тренером, а не с прессой!