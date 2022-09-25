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Пети: «Мбаппе отлично понимает, что он говорит»

25 сентября 2022, 09:28

Экс-полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети раскритиковал нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе по причине того, что тот во время интервью, которые он дает в расположении сборной, говорит о клубных вопросах и трудностях.

Мбаппе отлично понимает, что он говорит, как это влияет и кому это адресовано — Кристофу Гальтье. Как проблемы в ПСЖ влияют на сборную? В следующий раз, когда будет пресс-конференция ПСЖ, нужно спросить его о сборной Франции, посмотрим, что он скажет. В ПСЖ он очень быстро развивается, но пусть говорит о проблемах в клубе со своим тренером, а не с прессой!

ПСЖ нуждается в покое на поле и за его пределами. С самого начала сезона всё шло нормально, и как всегда одни и те же личности все портят! Ему лучше прекратить говорить в СМИ о том, чего он хочет! Лучше заявить это своему тренеру, в личном разговоре. Ему не стоит брать микрофон сборной Франции, чтобы рассуждать о своих трудностях в ПСЖ. Он меня утомил!

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Agamaga........
Agamaga........
25 сентября в 11:42
Пети утомил рассказывая про Мбаппе.
Рома Олейник
Рома Олейник
25 сентября в 10:15
Прочитать бы то интервью Мбаппе.
monah-10
monah-10
25 сентября в 09:33
Ничего не понял. Но Мбаппешка та ещё балаболка.
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