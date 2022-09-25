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Петраков: «Армения попала под наш каток»

25 сентября 2022, 08:42
АрменияЛоготип футбольный клуб Армения0 : 5Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков дал комментарий после победы над командой Армении.

Я не люблю выделять какого-нибудь одного игрока. Футбол — это командный вид спорта. К примеру, к любому голу приводит не одна ошибка, а цепь ошибок. Потому в командной игре кого-то выделять не надо. Предыдущий матч проиграли, теперь наш соперник в отчаянии. Надо выделять всю команду. Отлично, когда после болезненного поражения ребята все поняли, все выполняли. Это их победа. Мне очень приятно, что они не опустили рук. Я им очень благодарен, молодцы.

Футбол бывает очень жестоким. 21 сентября я был в том же положении, в котором сейчас находятся тренер Армении и вся его команда. Я сейчас хочу поддержать Хоакина Капарроса, потому что хозяева попали под наш каток.

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Leha-ha50
Leha-ha50
25 сентября в 08:55
Захарян чешет репу.....
Гость
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