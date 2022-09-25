Петраков: «Армения попала под наш каток»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков дал комментарий после победы над командой Армении.

Я не люблю выделять какого-нибудь одного игрока. Футбол — это командный вид спорта. К примеру, к любому голу приводит не одна ошибка, а цепь ошибок. Потому в командной игре кого-то выделять не надо. Предыдущий матч проиграли, теперь наш соперник в отчаянии. Надо выделять всю команду. Отлично, когда после болезненного поражения ребята все поняли, все выполняли. Это их победа. Мне очень приятно, что они не опустили рук. Я им очень благодарен, молодцы.

Футбол бывает очень жестоким. 21 сентября я был в том же положении, в котором сейчас находятся тренер Армении и вся его команда. Я сейчас хочу поддержать Хоакина Капарроса, потому что хозяева попали под наш каток.