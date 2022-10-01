Джеррард рассказал о ситуации с контрактом Дугласа Луиса

Главный тренер «Астон Виллы» заявил, что рассчитывает на то, что футболист останется в команде. Ранее игроком интересовался «Арсенал».

Нет никаких новостей о том, что он продлил соглашение с нашим клубом, поэтому ситуация остается прежней. Но могу точно сказать, что он тренируется на совесть.

Удивляет ли меня интерес со стороны «Арсенала»? Нет, поскольку наш бразильский игрок очень талантлив. Уверен, что по ходу сезона у меня часто будут об этом спрашивать.

Мы хотим, чтобы он остался у нас. Думаю, владельцы также очень хотят его оставить в команде. Мы не хотели терять его в последний день трансферного окна, и с тех пор он играл очень хорошо.