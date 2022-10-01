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Джеррард рассказал о ситуации с контрактом Дугласа Луиса

вчера, 12:16

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард заявил, что рассчитывает на то, что футболист Дуглас Луис останется в команде. Ранее игроком интересовался «Арсенал».

Нет никаких новостей о том, что он продлил соглашение с нашим клубом, поэтому ситуация остается прежней. Но могу точно сказать, что он тренируется на совесть.

Удивляет ли меня интерес со стороны «Арсенала»? Нет, поскольку наш бразильский игрок очень талантлив. Уверен, что по ходу сезона у меня часто будут об этом спрашивать.

Мы хотим, чтобы он остался у нас. Думаю, владельцы также очень хотят его оставить в команде. Мы не хотели терять его в последний день трансферного окна, и с тех пор он играл очень хорошо.

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drug01
drug01
вчера в 12:23
Надо играть дома
Гость
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