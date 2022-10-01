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Поттер: «Главное — выработать стратегию, выстроить совместную работу»

вчера, 09:17

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился мнением о текущей ситуации в лондонском клубе.

Прежде всего стоит отметить, что перемены могут быть хорошими, плохими и нести непростой характер. Во многом это определяется тем, как вы справляетесь с этим. Произошедшее подтверждено документально. Порой это имеет место в нашей жизни. Это несколько труднее, чем краткосрочный вызов. В этой лиге ресурсы и история не дают никаких гарантий. Главное — выработать стратегию, выстроить совместную работу.

Формулировка «жизненно важно» несколько сгущает краски. Я не могу контролировать восприятие людей или то, что мы увидим в мае. Я думаю лишь о предстоящей игре или следующей тренировке.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 13:16
успехов Поттеру в Челси, хороший тренер хорошо поставил игру чаек
Бубнин
Бубнин
вчера в 10:59
"Вы можете победить или проиграть. И все это понимают. Это футбол. Выигрывает тот, кто побеждает"
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:29
Самое главное в танке , вовремя памперсы менять. )
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