Поттер: «Главное — выработать стратегию, выстроить совместную работу»

Главный тренер «Челси» поделился мнением о текущей ситуации в лондонском клубе.

Прежде всего стоит отметить, что перемены могут быть хорошими, плохими и нести непростой характер. Во многом это определяется тем, как вы справляетесь с этим. Произошедшее подтверждено документально. Порой это имеет место в нашей жизни. Это несколько труднее, чем краткосрочный вызов. В этой лиге ресурсы и история не дают никаких гарантий. Главное — выработать стратегию, выстроить совместную работу.

Формулировка «жизненно важно» несколько сгущает краски. Я не могу контролировать восприятие людей или то, что мы увидим в мае. Я думаю лишь о предстоящей игре или следующей тренировке.