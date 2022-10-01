Суарес назвал лучшего тренера в своей карьере

Экс-нападающий «Барселоны» в положительном ключе отозвался о главном тренере сборной Испании . Игрок работал под руководством специалиста в каталонском клубе.

Разумеется, поражения случаются, но Луис Энрике может быть доволен командой. Сборная Испании способна выиграть мировое первенство. Многое зависит от качества игроков, а также от умения управлять коллективом. Луис Энрике — лучший тренер в моей карьере. Он вселяет уверенность и отлично доносит свои идеи.