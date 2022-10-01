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Суарес назвал лучшего тренера в своей карьере

вчера, 11:33

Экс-нападающий «Барселоны» Луис Суарес в положительном ключе отозвался о главном тренере сборной Испании Луисе Энрике. Игрок работал под руководством специалиста в каталонском клубе.

Разумеется, поражения случаются, но Луис Энрике может быть доволен командой. Сборная Испании способна выиграть мировое первенство. Многое зависит от качества игроков, а также от умения управлять коллективом. Луис Энрике — лучший тренер в моей карьере. Он вселяет уверенность и отлично доносит свои идеи.

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:47, ред.
Весьма спорно..., впрочем как и многое, о чём говорит Суарес.

P.S. Игрок он, как говорят, от Бога, но его беда - микрофон в руках...

ИМХО. Вообще чё заметил - хороший (классный) современный нападающий, как правило, глуповат по жизни. И это объяснимо: если форвард начнёт думать у ворот соперника, ему некогда будет класть банки. Поэтому, как только их начинают интервьюировать, так одна извилина и вытекает наружу. Примеров полно: Ибрагимович, Роналду, Суарес, Лукаку, Диего Коста, Неймар, Мбаппе..., ну и менее именитые, как Дембеле, Вернер и прочая шелупонь...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:11
Это его мнение
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