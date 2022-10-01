Холанд: «Гвардиола — лучший тренер в мире»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высоко отозвался о главном тренере команды Хосепе Гвардиоле.
Я никогда не выбирал команду из-за тренера. Но в случае с Гвардиолой все иначе, поскольку он лучший тренер мира.
Ранее о наставнике высказался экс-защитник «Барселоны».
Сказав он что то хорошее про другого тренера, его бы разорвали журналисты, а мы бы читали 1000 новостей, что у Холланда и Пепа разногласия и всякую чушь.
Так что Холланд правильно ответил, чтобы отвалили и не распространяли сплетни.
А сам Гвардиола про него говорит с осторожностью. Наверное, он пугает его. Своей игрой напоминает ему Ибрагимовича, которого он не мог встроить в игру в Барселоне, и вынудил того уйти, уклоняясь от всяких разговоров и объяснений с ним.
Сказав он что то хорошее про другого тренера, его бы разорвали журналисты, а мы бы читали 1000 новостей, что у Холланда и Пепа разногласия и всякую чушь.
Так что Холланд правильно ответил, чтобы отвалили и не распространяли сплетни.
А сам Гвардиола про него говорит с осторожностью. Наверное, он пугает его. Своей игрой напоминает ему Ибрагимовича, которого он не мог встроить в игру в Барселоне, и вынудил того уйти, уклоняясь от всяких разговоров и объяснений с ним.
Что до его выбора... Пусть сначала, как тот же Криш, поиграет под Разными, крутыми и статусными как САФ, Зизу, Анчи, Моур... , а вот потом и выбирает лучшего.
Что до его выбора... Пусть сначала, как тот же Криш, поиграет под Разными, крутыми и статусными как САФ, Зизу, Анчи, Моур... , а вот потом и выбирает лучшего.