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Холанд: «Гвардиола — лучший тренер в мире»

вчера, 09:24

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высоко отозвался о главном тренере команды Хосепе Гвардиоле.

Я никогда не выбирал команду из-за тренера. Но в случае с Гвардиолой все иначе, поскольку он лучший тренер мира.

Ранее о наставнике высказался экс-защитник «Барселоны».

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:11
Гвардиола: «Холанд — лучший нападающий в мире»
barcamilan
barcamilan
вчера в 11:47
согласен с ним
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:47, ред.
Не Холанду, который без году неделя работает с Пепом, рассуждать о лучшем тренере. Тем более Гвардиола - не дурак СРАЗУ грузить норвежца своими тактическими задумками, которые непременно будут, и от проблем с восприятием которых Эрлингу, хоть и чуть позже, никуда не деться.

Что до его выбора... Пусть сначала, как тот же Криш, поиграет под Разными, крутыми и статусными как САФ, Зизу, Анчи, Моур... , а вот потом и выбирает лучшего.
sv_1969
sv_1969 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 11:13
мне кажется там не у кого не получится... не у Моура неустойку сорвать получилось бы
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:13
Пожалуй даже не тренер, а лучший специалист в футболе, для тренера лучшего ещё некоторых бы качеств Пепу
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:31
Правильно, плевать в свой город не стоит.
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:46
Надо бы Гвардиоле дать потренировать Химки. Вот тогда бы мы увидели его истинный уровень.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 09:42
До того времени,пока не перейдёт в другой клуб,лучший Гвардиола!
shlomo
shlomo
вчера в 09:39
Это ты ещё под руководством Мостового не работал....:)))

Сказав он что то хорошее про другого тренера, его бы разорвали журналисты, а мы бы читали 1000 новостей, что у Холланда и Пепа разногласия и всякую чушь.
Так что Холланд правильно ответил, чтобы отвалили и не распространяли сплетни.

А сам Гвардиола про него говорит с осторожностью. Наверное, он пугает его. Своей игрой напоминает ему Ибрагимовича, которого он не мог встроить в игру в Барселоне, и вынудил того уйти, уклоняясь от всяких разговоров и объяснений с ним.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:31
Это его мнение.
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