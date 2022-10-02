Холанд: «Моя мечта — выиграть Лигу чемпионов»

Нападающий «Манчестер Сити» поделился мнением о давлении, оказываемом на футболистов.

На футболистов всегда будет оказываться давление – вне зависимости от того, в каком клубе выступаешь. В «Боруссии» порой мне также было непросто – на каждой домашней игре там по 80 тысяч болельщиков. Футболисты постоянно испытывают давление, каждые выходные для нас оборачиваются серьезным испытанием. На протяжении 10-15 ближайших лет моя жизнь будет идти в такой обстановке.

Вряд ли я смогу много сказать о том, чего мне не хватает. Моя мечта — выиграть Лигу чемпионов.