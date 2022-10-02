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Холанд: «Моя мечта — выиграть Лигу чемпионов»

вчера, 13:19

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился мнением о давлении, оказываемом на футболистов.

На футболистов всегда будет оказываться давление – вне зависимости от того, в каком клубе выступаешь. В «Боруссии» порой мне также было непросто – на каждой домашней игре там по 80 тысяч болельщиков. Футболисты постоянно испытывают давление, каждые выходные для нас оборачиваются серьезным испытанием. На протяжении 10-15 ближайших лет моя жизнь будет идти в такой обстановке.

Вряд ли я смогу много сказать о том, чего мне не хватает. Моя мечта — выиграть Лигу чемпионов.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:17
Думаю, у него получится
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:02
Охолони чуток, братишка, не в этой жизни!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 16:27
С шарлатаном врядли получится. В Боруссии шансов больше было
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:08
С Гвардиолой не получится
drug01
drug01
вчера в 13:53
Мечта есть это очень важно
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:41
У ПСЖ есть шансы
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:30
Очень большие шансы в этом сезоне, что мечта Холанда исполниться!
shlomo
shlomo
вчера в 13:23
В этом сезоне МС главный кандидат, похоже. У многих кризис, стагнация либо период роста. Только МС и Реал в порядке. Удачи викингу и Пепу в ЛЧ. Пора брать "ушастого".
Гость
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