Перес верит, что Бензема получит «Золотой мяч»

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вчера, 13:05

Президент «Реала» Флорентино Перес не сомневается в том, что нападающий «сливочных» получит «Золотой мяч».

Бензема уже получил приз лучшему игроку года по версии УЕФА , а в скором времени он возьмет и «Золотой мяч». Это вне сомнений.

В прошлом сезоне француз забил 44 гола и отдал 15 голевых передач в 46 встречах. Церемония вручения «Золотого мяча» должна состояться 17 октября.