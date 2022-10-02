Перес верит, что Бензема получит «Золотой мяч»

Президент «Реала» Флорентино Перес не сомневается в том, что нападающий «сливочных» Карим Бензема получит «Золотой мяч».
Бензема уже получил приз лучшему игроку года по версии УЕФА, а в скором времени он возьмет и «Золотой мяч». Это вне сомнений.
В прошлом сезоне француз забил 44 гола и отдал 15 голевых передач в 46 встречах. Церемония вручения «Золотого мяча» должна состояться 17 октября.
Мане провел очередной сильный сезон в Ливерпуле, но самая главная его победа это победа на Кубке Африки со сборной Сенегала, которая впервые в истории добилась такого успеха. И так же именно благодаря голу Мане Сенегал отобрался на ЧМ!
Мане провел очередной сильный сезон в Ливерпуле, но самая главная его победа это победа на Кубке Африки со сборной Сенегала, которая впервые в истории добилась такого успеха. И так же именно благодаря голу Мане Сенегал отобрался на ЧМ!