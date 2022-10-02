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Перес верит, что Бензема получит «Золотой мяч»

вчера, 13:05

Президент «Реала» Флорентино Перес не сомневается в том, что нападающий «сливочных» Карим Бензема получит «Золотой мяч».

Бензема уже получил приз лучшему игроку года по версии УЕФА, а в скором времени он возьмет и «Золотой мяч». Это вне сомнений.

В прошлом сезоне француз забил 44 гола и отдал 15 голевых передач в 46 встречах. Церемония вручения «Золотого мяча» должна состояться 17 октября.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 08:36
Надеюсь что в этом году не будет сюрпризов и Месси предусмотрительно останется дома. А то знаете, всё может быть…🤮
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 17:26
Он не один из, а единственный кандидат
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:40
На мой взгляд, претендентов на ЗМ всего лишь два-это Карим Бензема и Садио Мане! Но и среди них Карим все же заслуживает чуть больше. Прошелся по грандам в ЛЧ став и лучшим бомбардиром, и ЛаЛигу выиграл и так же стал лучшим снайпером.
Мане провел очередной сильный сезон в Ливерпуле, но самая главная его победа это победа на Кубке Африки со сборной Сенегала, которая впервые в истории добилась такого успеха. И так же именно благодаря голу Мане Сенегал отобрался на ЧМ!
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 15:27
Карим Бензема один из кандидатов
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:29
Тоже думаю что Карим главный претендент
haxjv9gzsk43
haxjv9gzsk43
вчера в 14:10
ЗМ он получит
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:02
Где то в Париже.....после прочтения слов Переса...
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 13:29
Ну раз Перес уверен, то сомнений быть не может.
Loko57
Loko57 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:16
Очень хочется верить что ему всё-таки дадут по заслугам))
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:15
Так он и есть главный претендент, без всяких сомнений!
b4x653zqdswx
b4x653zqdswx
вчера в 13:14
все возможно, подождем...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:14
За кого заплатит, тот и получит...
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:14
По мне так у Бенза не должно быть конкурентов!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 13:11
Хотелось бы
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