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Артета: «„Арсенал“ – претендент на чемпионство? Эти разговоры не для меня»

вчера, 09:50
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о победе над «Тоттенхэмом» в АПЛ (3:1).

Подобные победы позволяют подумать о многом, они вселяют уверенность и показывают, что мы способны выиграть у сильного соперника. Всегда здорово видеть свою команду, лидирующую в таблице, это наш случай. Это очень сильно поднимает настроение. Но мы не теряем концентрации. Мы отдаем все силы игре. Поверьте, мы голодны до побед.

Мы осознаем свое положение. Но мы пока ничего не добились. Нам необходимо улучшить много аспектов игры. «Арсенал» – претендент на чемпионство? Эти разговоры не для меня. Мы только в начале пути. Таблица говорит о чём-то, но мы не настолько сильно обращаем на это внимание.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:40
Не нужны эти разговоры сейвас, они будут только отвлекать команду! Нужно просто настраивать команду на победу к каждой игре, и двигаться от матча к матчу! Ну а так, каждый болельщик думает об этом ! Удачи нам!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 09:56
А зря , Аршавина пригласите !
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:55
Хочется верить что всё таки поборется
Гость
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