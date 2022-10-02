Главный тренер «Арсенала» поделился мнением о победе над «Тоттенхэмом» в АПЛ (3:1).

Подобные победы позволяют подумать о многом, они вселяют уверенность и показывают, что мы способны выиграть у сильного соперника. Всегда здорово видеть свою команду, лидирующую в таблице, это наш случай. Это очень сильно поднимает настроение. Но мы не теряем концентрации. Мы отдаем все силы игре. Поверьте, мы голодны до побед.

Мы осознаем свое положение. Но мы пока ничего не добились. Нам необходимо улучшить много аспектов игры. «Арсенал» – претендент на чемпионство? Эти разговоры не для меня. Мы только в начале пути. Таблица говорит о чём-то, но мы не настолько сильно обращаем на это внимание.