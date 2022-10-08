Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду надеется перейти в другой клуб после чемпионата мира.
Главный тренер «дьяволов» Эрик тен Хаг тоже хочет, чтобы португалец покинул клуб. Наставник не хочет, чтобы в коллективе находился человек, который не поддерживает его подход к работе. Во многом все зависит от руководства манкунианцев, а также от того, пойдет ли сам футболист на уступки.
Ранее стало известно, что Роналду может перейти в клуб из Турции.
Закончится ЧМ, откроется ТО. Что дальше? Желающие появились? Конечно, нет. Думаю, останется до лета. А там видно будет. Если МЮ сможет пробиться в ЛЧ, то активирует пункт о продлении контракта еще на 1 год. Потому что других клубов, желающих его подписать просто нет, а в ЛЧ ему хочется.
Закончится ЧМ, откроется ТО. Что дальше? Желающие появились? Конечно, нет. Думаю, останется до лета. А там видно будет. Если МЮ сможет пробиться в ЛЧ, то активирует пункт о продлении контракта еще на 1 год. Потому что других клубов, желающих его подписать просто нет, а в ЛЧ ему хочется.