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Роналду надеется перейти в другой клуб после чемпионата мира

вчера, 09:24

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду надеется перейти в другой клуб после чемпионата мира.

Главный тренер «дьяволов» Эрик тен Хаг тоже хочет, чтобы португалец покинул клуб. Наставник не хочет, чтобы в коллективе находился человек, который не поддерживает его подход к работе. Во многом все зависит от руководства манкунианцев, а также от того, пойдет ли сам футболист на уступки.

Ранее стало известно, что Роналду может перейти в клуб из Турции.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 20:58
Мне кажется, проще Тен Хага уволить)
Bayernnn
Bayernnn
вчера в 18:28
Он и до этого надеялся
SonataArctica
SonataArctica
вчера в 15:53
Ничего нового.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 15:30
Там тренер сказал, что уйдёт тогда.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 15:21
Там тренер сказал, что уйдёт тогда.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:59
Надо было в Спортинг возвращаться, тем более обещал там закончить свою карьеру.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:59
Роналду весной забьёт в плэй-офф ЛЧ больше Халланда и аргентинца
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО
вчера в 12:51
Роналду в АПЛ 18 голов,месси в лиге фермеров 11 голов за 2 сезона.Всем спасибо!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:49
"Урал" ждёт.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:17, ред.
Уйдёт Роналду - пи*деz Хагу. В команде две категории игроков: первая - необстрелянная и незрелая молодёжь, а вторая - разноплановые личности, без амбиций и с разбродом мыслей в голове. Роналду - лидер... Неотесанный, глупый, невыдержанный, не в меру хвастливый..., - не важно. Лидер и всё. Других нет.

Голландец, затаив обиду на португальца и продолжая тешить собственное самолюбие, уже проиграл 3 из 7-ми игр..., и ежли он не прекратит свою "вендетту", впереди у него одни проsеры и ... перелёт в один конец в Амстердам...
ja7e79ummr5a
ja7e79ummr5a
вчера в 11:15
В Европе не тянет уже, пора ехать в млс доигрывать
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:45
Непонятно зачем вообще Тен Хаг завёл песню о нужности Роналду МЮ и что он нуждается в этом игроке. Придя в МЮ, надо было просто прямо сказать, что Роналду может спокойно подыскивать себе новый клуб, если не хочет оставаться в МЮ и играть в ЛЕ. Было так же очевидно, что "звезда в шоке", что может остаться без ЛЧ первый раз за долгие годы карьеры и что толку от такого "шокированного" и капризного Роналду уже не будет в Манчестере. Думаю, можно было найти клуб участвующий в ЛЧ, который взял бы португальца в аренду за умеренные деньги, но упёртость голландского тренера всё испортила. А теперь ему Роналду не нужен, наконец-то дошло! Теперь только он никому не нужен, глядя в какой плачевной форме пребывает почти 38-ми летний ветеран. Единственный шанс Роналду заинтересовать какой-нибудь серьёзный европейский клуб, который будет участвовать в следующей ЛЧ - это сыграть ярко на ЧМ. Но в это уже верится с трудом.
Брулин
Брулин
вчера в 10:21
Пеналь Шерифу и Ассист Омонии. Эту команду он уже давно перерос и готов идти дальше.
Почти 38. Самый расцвет.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:00
Почти бомж. Все дороги ведут в Зенит).
Elliada
Elliada
вчера в 09:47
То, что он хочет уйти, известно всем. Это стало известно еще весной, когда стало понятно, что МЮ лишился путевки в ЛЧ. Целое лето его агент искал ему клуб, но желающих не нашлось. Говорил, что согласен на сокращение зарплаты, на аренду - в общем, на всё, чтобы участвовать в ЛЧ. Но опять же покупателей нет.

Закончится ЧМ, откроется ТО. Что дальше? Желающие появились? Конечно, нет. Думаю, останется до лета. А там видно будет. Если МЮ сможет пробиться в ЛЧ, то активирует пункт о продлении контракта еще на 1 год. Потому что других клубов, желающих его подписать просто нет, а в ЛЧ ему хочется.
Elliada
Elliada ответ Asman tours (раскрыть)
вчера в 09:40
То есть по твоему балласт молодец, а тренер и игроки нет, это они виноваты, что балласт бесполезный? Допустим. Что скажешь тогда по поводу того, что в сборной он тоже бесполезный. Там тренер выпускает его на целые матчи, партнеры играют на него, но он всё также бесполезный. Даже в Португалии хотят, чтобы он ушел из сборной.

Неужели проще обвинить тренера и игроков, чем признать, что балласт отбегал своё?
Asman tours
Asman tours
вчера в 09:32
Роналду 37 лет, если бы его тренер нормально использовал, то он бы приносил огромную пользу, команда должна быть нормальная, чтобы могла обеспечивать его хорошими передачами и создавать голевые моменты. Ему уже не 20 лет и даже не 30. Если Вы покупаете возрастного игрока, Вы должны понимать, что он не будет носиться, как угорелый.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 09:30
Бедный... Хе-хе...
shlomo
shlomo
вчера в 09:29
Посмотрим куда навострит лыжи
Гость
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