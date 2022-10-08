Роналду надеется перейти в другой клуб после чемпионата мира

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вчера, 09:24

Нападающий «Манчестер Юнайтед» надеется перейти в другой клуб после чемпионата мира.

Главный тренер «дьяволов» Эрик тен Хаг тоже хочет, чтобы португалец покинул клуб. Наставник не хочет, чтобы в коллективе находился человек, который не поддерживает его подход к работе. Во многом все зависит от руководства манкунианцев, а также от того, пойдет ли сам футболист на уступки.

Ранее стало известно, что Роналду может перейти в клуб из Турции.