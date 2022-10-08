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ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Англия. Премьер-Лига 2022/2023

В Англии создали петицию о дисквалификации Холанда

вчера, 11:37

В Англии набирает популярность шуточная петиция об отстранении нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда от матчей в АПЛ.

На данный момент более 2 миллионов болельщиков уже ее подписали. Данная петиция обращена к правительству Великобритании. В документе сказано, что норвежец «является роботом», поэтому он не имеет права выступать в чемпионате Англии. Модераторам пришлось удалить данное обращение, поскольку по закону оно собрало нужное количество голосов для того, чтобы его рассмотрели в местном правительстве.

В текущем сезоне Холанд забил 19 голов и отдал 3 голевые передачи в 12 матчах.

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Все комментарии
karnager
karnager
сегодня в 01:12
Предлагаю такую же петицию нашему Дзюбе в Турции чтобы не играл.. Ах стоп, он и так уже сидит на скамейке))
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:33
После 1/8финала лиги чемпионов покажет . Посмотрим как будет выглядеть Холланд в плей-офф лига чемпионов
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 19:26
)
edubokom
edubokom
вчера в 19:22
Тьфу... Идиотизм
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:21
этот "робот" просто клон Адама Траоре (более удачной сборки), поэтому петицию поддерживаю!
monah-10
monah-10
вчера в 18:05
Ну а на каком основании удалили то, по закону необходимые подписи собрали, так что пусть теперь правительство рассматривает вопрос народа.
barcamilan
barcamilan
вчера в 16:40
да скоро стухнет
eleven LC
eleven LC
вчера в 15:30
Холанд это другой уровень нападающего,то что он делает сейчас в АПЛ и ЛЧ когда то показывали Месси и Роналду
Месси в 2012
Роналду в 2014,2015
Холанд просто монстр
adekvat
adekvat
вчера в 14:46
Пусть бы проверили, в этой европе не поймешь кто мужик, а кто баба, кто робот, а кто нет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:32
Тонкий английский юмор...нам не понять...
Футбол придумали..а игроков своих придумать забыли...
Вот и сидят теперь сами себя троллят...роботизируя норвежца...
dok66
dok66
вчера в 14:04
А почему бы правительству и не рассмотреть этот вопрос .
makkie
makkie
вчера в 14:02
Предлагаю дисквалифицировать Ивана Игнатьева и Антона Заболотного.
Две читер-машины РПЛ, которые не остановить )))
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:44
Мягко говоря не очень умные люди, должны радоваться , появился молодой игрок экстра класса, что повышает интерес к футболу и стимулирует других футболистов повышать свой уровень ,а они занимаются ерундой - дятлы!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 13:37
Если это как обычно то это уже не фарт а законамерность
Спагетти вернулся
Спагетти вернулся
вчера в 13:36
Стата обалденная у Холланда, но дзюба все равно назвал бы его игрочишкой.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:16
Это свыше.
ОПС
ОПС
вчера в 13:08
Болельщикам виднее.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 12:48
)
112910415
112910415
вчера в 12:47
сдать в клинику для опытов
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 12:46
На самом деле Холанд это Skynet.

nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:46
Все правильно !
В Англии должны играть только негры и арабы !
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:46
Машина
3ton
3ton
вчера в 12:37
Такого ЦФ Сити и не хватало в атаке, как и в ЛЧ.
Пока по игре Сити идёт на победу во всех турнирах . Помешать им только может , как обычно не фарт
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 12:29
Дорогая и уважаемая администрация, приветствую!

Я понимаю и принимаю, что не был идеальным пользователем, так как неоднократно становился жертвой провокаций, но все это моя вина тоже. Что я хочу сказать: искренне извиняюсь за то, что не специально нарушил правила - относительно КП. Вы меня заблокировали пожизненно, и думаю что справедливо, учитывая вашу работу. Но и несправедливо (пожизненно), потому что стабильно и постоянно комментировал на вашем сайте.

Здесь есть пользователи, у которых есть от 4 до 20 аккаунтов, но это не проблема... Они комментируют похожие и однородные предложения, но не получают пожизненный бан, вот это не понимаю.

В прошлом месяце выиграл худи, даже 2, поскольку в тройке лидеров было два моих аккаунта - Gor Ter-Aristacessian и Carl Lewis. Но я уже потерял надежду получить свои призы, потому что курьер не увидит адрес, который был указан на моих страницах․ Как же я получу их?

Искренне извиняюсь снова и снова, впредь постараюсь не нарушать правила, и не поддаваться на провокации․ Искренне надеюсь, что вы дадите второй шанс, и предложите выход из этой ситуации. Спасибо.
sv_1969
sv_1969 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 12:27
Скоро припишут
sihafazatron
sihafazatron ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:21
Да как-то же играют инопланетяне, халки, Сапогов!)))
Elliada
Elliada
вчера в 12:12
В правилах не указано, что играть могут только люди. ахахах
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:04
Когда коту делать не*уй, он яйца лижет...
43xjc3za85wp
43xjc3za85wp
вчера в 11:52
в каждой шутке есть доля правды...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:47, ред.
Опять саксы против викингов, где-то я это уже видел)
Но выглядит пока вот так:
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