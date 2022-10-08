В Англии создали петицию о дисквалификации Холанда

1665218274

вчера, 11:37

В Англии набирает популярность шуточная петиция об отстранении нападающего «Манчестер Сити» от матчей в АПЛ .

На данный момент более 2 миллионов болельщиков уже ее подписали. Данная петиция обращена к правительству Великобритании. В документе сказано, что норвежец «является роботом», поэтому он не имеет права выступать в чемпионате Англии. Модераторам пришлось удалить данное обращение, поскольку по закону оно собрало нужное количество голосов для того, чтобы его рассмотрели в местном правительстве.

В текущем сезоне Холанд забил 19 голов и отдал 3 голевые передачи в 12 матчах.