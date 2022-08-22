Арбитр пошутил над Левандовским после матча с «Реалом Сосьедад»

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сегодня, 09:48

Нападающий «Барселоны» отметился дублем в матче 2-го тура Ла Лиги против «Реала Сосьедад» (4:1).

После окончания встречи главный арбитр матча Хосе Мунуэра решил пошутить над Левандовским. Рефери подошёл к поляку, похлопал его по плечу и сказал ему: «Будь осторожен с часами».

Мунуэра сделал отсылку к недавнему инциденту, который произошёл несколько дней назад, когда грабитель украл у Левандовского часы возле клубной базы «Барселоны». Роберт оценил шутку и улыбнулся в ответ арбитру.