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Арбитр пошутил над Левандовским после матча с «Реалом Сосьедад»

сегодня, 09:48
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)1 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отметился дублем в матче 2-го тура Ла Лиги против «Реала Сосьедад» (4:1).

После окончания встречи главный арбитр матча Хосе Мунуэра решил пошутить над Левандовским. Рефери подошёл к поляку, похлопал его по плечу и сказал ему: «Будь осторожен с часами».

Мунуэра сделал отсылку к недавнему инциденту, который произошёл несколько дней назад, когда грабитель украл у Левандовского часы возле клубной базы «Барселоны». Роберт оценил шутку и улыбнулся в ответ арбитру.

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Все комментарии
1 984
1 984 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 09:56
Я в деле!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 09:50
А может, он имел ввиду биологические...
3ton
3ton
сегодня в 09:49
У его этих часов на каждый день месяца 😂
Гость
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