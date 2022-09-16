Комментатор Константин Генич заключил пари на победу «Локомотива» в Кубке России.

Если «Локомотив» выиграет Кубок России в этом сезоне, то я прокомментирую матч в одних трусах-семейках. Как Гари Линекер после чемпионства «Лестера». Даже сделаю фотографию из аппаратной.