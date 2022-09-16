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Генич заключил пари на победу «Локомотива» в Кубке России

сегодня, 20:16

Комментатор Константин Генич заключил пари на победу «Локомотива» в Кубке России.

Если «Локомотив» выиграет Кубок России в этом сезоне, то я прокомментирую матч в одних трусах-семейках. Как Гари Линекер после чемпионства «Лестера». Даже сделаю фотографию из аппаратной.

В прошлом матче Кубка России москвичи одолели «Краснодар» (2:2, 3:1 по пенальти).

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 22:58
протон, опять ты горячишься. Без трусов, возможно, Генич интересен своей жене или девушке, ты же не знаешь. А вот, как личность, как комментатор- он точно никому не интересен. Обычный пижон.
112910415
112910415
сегодня в 22:52
О времена, о нравы
протон
протон
сегодня в 22:36
Раньше с большим удовольствием слушал его комментарии, но позже в силу отсутствия конкуренции на канале, его профессионализм куда-то пропал. Теперь только его слышно и Черданцева.
протон
протон
сегодня в 22:36
Генич ты в трусах и без трусов никому не интересен! Лучше бы пообещал больше никогда не комментировать, в случае победы Локомотива, такой вариант думаю многие бы оценили.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 22:08
Легко такое пари заключать, которое никогда не сбудется.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:08
Генич ставит на пари,
а ему в ответ : Не ври!
Перспектива нам не "ах"-
видеть клоуна в трусах.
М-лять,что их всех тянет демонстрировать своё и чужое бельё(хоть чистое,хоть грязное)??? Видимо,самомнение зашкаливает.Лучше пообещай :Если "Локо" победит,я уйду с ТВ.И "Локо", узнав об этом,непременно посчитает это своим долгом.
старина
старина
сегодня в 21:16
Хорошо,что дзюба уехал.Боюсь представить,что бы он предложил
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:11
Уж тогда бы совсем без трусов, хотя и там не на что смотреть
drug01
drug01
сегодня в 21:03
Каждый сходит по своему....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:48
Очень "мудрое" решение !) Ну что можно ещё ожидать от Генича .
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:36
И не говорите. А что же дальше? Я вот вспомнил финал футбольной Спартакиады народов СССР в 1979г., матч между сб. Москвы и Грузии. Так вот, спустя много лет, показали коротенький ролик из того матча, где в комментаторскую кабину к Н.Н.Озерову зашел его внук и принес дедушке термос с чаем. Всё это выглядело культурно, цивилизованно. Но представить себе Озерова в трусах и без носков в комментаторской кабине- мне очень трудно....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:29
А заявления одной особы о выходе в нижнем белье? А косяк Кирильчевой в прошлом году при перехода Эзыджи? К сожалению общее падение нравствености идет по всем фронтам.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 20:26
Костя. А я, если Локомотив не выиграет, напишу комментарий к этой новости, сидя дома в одних носках.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 20:26
А что у Генича смотреть то? Комментатор он не самый лучший.
Capral
Capral
сегодня в 20:26
В трусах семейках? Мне, даже трудно себе представить, подобное в СССР. А потом удивляются, почему уровень культуры и воспитания в России такой низкий. Пока такие как Генич и ему подобные будут работать на ТВ- деградация общества будет прогрессировать. Очень жаль.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:20
Смелое заявление.
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