Комментатор Константин Генич заключил пари на победу «Локомотива» в Кубке России.
Если «Локомотив» выиграет Кубок России в этом сезоне, то я прокомментирую матч в одних трусах-семейках. Как Гари Линекер после чемпионства «Лестера». Даже сделаю фотографию из аппаратной.
В прошлом матче Кубка России москвичи одолели «Краснодар» (2:2, 3:1 по пенальти).
а ему в ответ : Не ври!
Перспектива нам не "ах"-
видеть клоуна в трусах.
М-лять,что их всех тянет демонстрировать своё и чужое бельё(хоть чистое,хоть грязное)??? Видимо,самомнение зашкаливает.Лучше пообещай :Если "Локо" победит,я уйду с ТВ.И "Локо", узнав об этом,непременно посчитает это своим долгом.
а ему в ответ : Не ври!
Перспектива нам не "ах"-
видеть клоуна в трусах.
М-лять,что их всех тянет демонстрировать своё и чужое бельё(хоть чистое,хоть грязное)??? Видимо,самомнение зашкаливает.Лучше пообещай :Если "Локо" победит,я уйду с ТВ.И "Локо", узнав об этом,непременно посчитает это своим долгом.