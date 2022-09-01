Памятник Федуну и Уолтер Уайт в МЮ. Лучшие футбольные шутки августа

Летнее творчество читателей.
15 место. Дождались перехода дона Алессандро из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды.
Jeck Denielse: Во Флоренции салют… Карнавал… Маскарад… Массовые праздничные шествия. Последний день лета объявлен нерабочим днём. Нескончаемый поток людей с плакатами «Спасибо, „Арис“»…
14 место. Лисандро Мартинес в сентябре получил приз игроку месяца в МЮ, а в августе хорошо сыграл с «Ливерпулем».
Ice van Reed: Обычный день для одного необычного человека!!!
13 место. Реакция на слух о покупке «Торпедо» китайским банком.
Товарищ Маузер: Будут теперь называться «То Рпедо».
12 место. Про жеребьевку Лиги Европы, где в одной группе два клуба с одинаковым названием.
Ironigor: Вот так встреча в группе D!
11 место. Не успел остыть стул в офисе президента «Спартака» — появилась толпа желающих работать в футболе. Выяснилось, что Хачатурянц – фанат «красно-белых», Григорян это подтвердил.
Tostao:
Люблю я земляков, они — святые!
Ты с детства за «Спартак»? Я сильно рад!
А здесь, Ашот, встречаются такие –
Болеют смело, вслух за «Арарат».
10 место. Как не посвятить стих знаменательному событию – переходу Артема Дзюбы в чемпионат Турции и клуб, где его ждал Марио Балотелли.
Союзник противников:
Проводили Дзюбу со слезами,
Будто наш футбол пошёл ко дну:
«Ты, Артёмка, вечно будешь с нами,
Даже в отуреченном плену».
Futurista: Скоро на турецкой арене дуэт Дзюботелли!
9 место. В чемпионате Андорры могут появиться российские футболисты.
A.S.A.: Когда в чемпионате Андорры сфолили против Дзюбы)))
8 место. Магуайр хвастался после поражения: «Мы оказывали давление на соперника и владели мячом».
A.S.A.: Видел я его давление))
7 место. Жесткий Канчельскис на линии: «Трансферная цена Кокорина – два мешка картошки».
Tostao:
Новая единица расчёта.
Есть евро, доллар, рупи,
Есть рубль, танге и фунт,
За них труднодоступен,
Один игрок-шалун.
На рынке, на футбольном,
Политика жестка,
Дают лишь добровольно,
Картошки два мешка.
6 место. «Зенит» интересуется футболистом молодежной сборной Израиля. Вы разгадали коварный план Семака!
Звезда по имени Солнце: «Зенит» выходит на еврейский рынок. Следующая задача – купить бразильского еврея.
5 место. МЮ сказочно провел поединок против «Брентфорда» — проиграли 4:0.
Ice van Reed: СРОЧНО! Шокирующие сцены, стюарды заставляют фанатов МЮ оставаться и смотреть игру до финального свистка.
A.S.A.: Тен Хаг после двух туров в АПЛ…
4 место. «Лукойл» выкупил 100 % акций «Спартака», эпоха Федуна подошла к концу. Тролль Червиченко даже предложил установить Федуну памятник у стадиона «Спартака».
Jeck Denielse:
Он памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
И в чемпионы сватала толпа.
Нет, весь я не уйду — душа в заветной лире
Арена всех переживет и тленья избежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Красавица «Открытие» стоит.
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.
А. С. Пушкин.
LOpp: «Открытие Арена» прямо сейчас:
Союзник противников
Не мореплаватель, не плотник,
«В девичестве» политработник;
Не полководец, не монарх,
Простейший русский олигарх;
Не украинец,не грузин,
Не гагауз, не армянин,
Не ментор, но и не злодей,
Простой, привычный нам еврей.
Как много мыслил сделать он!
А кстати: чей же стадион???
3 место. Когда еще не было официального объявления об уходе Федуна, а только слухи, Зарема требовала «не дышать на „Спартак“!»
Tostao:
Отповедь.
Мы выиграли кубок с Ваноли,
Удачно был начат сезон.
Болельщик игрою доволен,
И спонсоров ряд привлечён.
Но чую я запах зловонный,
Вокруг нас собралась толпа.
И дышат на клуб благородный,
Какая-то там шантрапа!
Там Ягодка, с ней Червиченко
И Ловчев, гребущий с Лозой,
И главная не-до-оцен-ка:
Какой-то там "Царь Мостовой!
Учтите: мы с клубом навеки,
Нам дальше творить и творить.
Завидуйте молча, калеки,
Чем глупость везде городить.
2 место. Вот как «Барселона» смогла зарегистрировать новичков на сезон в Ла Лиге!
A.S.A.: Как Лапорта собирал деньги на трансферы)))
1 место. Титов уверен, что «Спартак» снова бросил перчатку «Зениту».
LOpp: База «Зенита» в 2036-м году.