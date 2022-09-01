Памятник Федуну и Уолтер Уайт в МЮ. Лучшие футбольные шутки августа

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сегодня, 19:03

Летнее творчество читателей.

15 место. Дождались перехода дона Алессандро из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды.

Jeck Denielse: Во Флоренции салют… Карнавал… Маскарад… Массовые праздничные шествия. Последний день лета объявлен нерабочим днём. Нескончаемый поток людей с плакатами «Спасибо, „Арис“»…

14 место. Лисандро Мартинес в сентябре получил приз игроку месяца в МЮ , а в августе хорошо сыграл с «Ливерпулем».

Ice van Reed: Обычный день для одного необычного человека!!!

13 место. Реакция на слух о покупке «Торпедо» китайским банком.

Товарищ Маузер: Будут теперь называться «То Рпедо».

12 место. Про жеребьевку Лиги Европы, где в одной группе два клуба с одинаковым названием.

Ironigor: Вот так встреча в группе D!

11 место. Не успел остыть стул в офисе президента «Спартака» — появилась толпа желающих работать в футболе. Выяснилось, что Хачатурянц – фанат «красно-белых», Григорян это подтвердил.

Tostao:

Люблю я земляков, они — святые!

Ты с детства за «Спартак»? Я сильно рад!

А здесь, Ашот, встречаются такие –

Болеют смело, вслух за «Арарат».

10 место. Как не посвятить стих знаменательному событию – переходу Артема Дзюбы в чемпионат Турции и клуб, где его ждал Марио Балотелли.

Союзник противников:

Проводили Дзюбу со слезами,

Будто наш футбол пошёл ко дну:

«Ты, Артёмка, вечно будешь с нами,

Даже в отуреченном плену».

Futurista: Скоро на турецкой арене дуэт Дзюботелли!

9 место. В чемпионате Андорры могут появиться российские футболисты.

A.S.A.: Когда в чемпионате Андорры сфолили против Дзюбы)))

8 место. Магуайр хвастался после поражения: «Мы оказывали давление на соперника и владели мячом».

A.S.A.: Видел я его давление))

7 место. Жесткий Канчельскис на линии: «Трансферная цена Кокорина – два мешка картошки».

Tostao:

Новая единица расчёта.



Есть евро, доллар, рупи,

Есть рубль, танге и фунт,

За них труднодоступен,

Один игрок-шалун.

На рынке, на футбольном,

Политика жестка,

Дают лишь добровольно,

Картошки два мешка.

6 место. «Зенит» интересуется футболистом молодежной сборной Израиля. Вы разгадали коварный план Семака!

Звезда по имени Солнце: «Зенит» выходит на еврейский рынок. Следующая задача – купить бразильского еврея.

5 место. МЮ сказочно провел поединок против «Брентфорда» — проиграли 4:0.

Ice van Reed: СРОЧНО! Шокирующие сцены, стюарды заставляют фанатов МЮ оставаться и смотреть игру до финального свистка.

A.S.A.: Тен Хаг после двух туров в АПЛ …

4 место. «Лукойл» выкупил 100 % акций «Спартака», эпоха Федуна подошла к концу. Тролль Червиченко даже предложил установить Федуну памятник у стадиона «Спартака».

Jeck Denielse:

Он памятник себе воздвиг нерукотворный,

К нему не зарастет народная тропа,

Вознесся выше он главою непокорной

И в чемпионы сватала толпа.



Нет, весь я не уйду — душа в заветной лире

Арена всех переживет и тленья избежит —

И славен буду я, доколь в подлунном мире

Красавица «Открытие» стоит.



Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,

И назовет меня всяк сущий в ней язык,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой

Тунгус, и друг степей калмык.



А. С. Пушкин.

LOpp: «Открытие Арена» прямо сейчас:

Союзник противников

Не мореплаватель, не плотник,

«В девичестве» политработник;

Не полководец, не монарх,

Простейший русский олигарх;



Не украинец,не грузин,

Не гагауз, не армянин,

Не ментор, но и не злодей,



Простой, привычный нам еврей.



Как много мыслил сделать он!

А кстати: чей же стадион???

3 место. Когда еще не было официального объявления об уходе Федуна, а только слухи, Зарема требовала «не дышать на „Спартак“!»

Tostao:

Отповедь.



Мы выиграли кубок с Ваноли,

Удачно был начат сезон.

Болельщик игрою доволен,

И спонсоров ряд привлечён.

Но чую я запах зловонный,

Вокруг нас собралась толпа.

И дышат на клуб благородный,

Какая-то там шантрапа!



Там Ягодка, с ней Червиченко

И Ловчев, гребущий с Лозой,

И главная не-до-оцен-ка:

Какой-то там "Царь Мостовой!

Учтите: мы с клубом навеки,

Нам дальше творить и творить.

Завидуйте молча, калеки,

Чем глупость везде городить.

2 место. Вот как «Барселона» смогла зарегистрировать новичков на сезон в Ла Лиге!

A.S.A.: Как Лапорта собирал деньги на трансферы)))

1 место. Титов уверен, что «Спартак» снова бросил перчатку «Зениту».

LOpp: База «Зенита» в 2036-м году.