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Мостовой оценил идею назначить Сёмина на пост президента «Локомотива»

вчера, 16:22

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об идее назначения экс-тренера «Локомотива» Юрия Сёмина на пост президента «железнодорожников».

В «Локомотиве» убрали немцев, хотя об этом говорили ещё полтора года назад. Но никто же не слушал. Какая сейчас разница, кто будет президентом? Тем более в «Локомотиве» хуже точно не будет, команда идёт на 14-м месте. Там всего два места до последнего.

Любого назначай, кого хочешь. Не хочется выделять фамилии, но давно такого не было, когда первый круг ещё не закончился, а у нас уже восемь-девять перестановок произошло.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:23
а поезд продолжает идти вне расписания
Sadisto
Sadisto
вчера в 17:43
А сам Мостовой не хочет поработать тренером Локо? Ах.. да.. точно... Его же не берут:))))
ДСА
ДСА
вчера в 17:41
Разве что просто бумажки подписывать не читая...
drug01
drug01
вчера в 16:50
Это самое важное событие
Futurista
Futurista
вчера в 16:26
Мостового только через военкомат можно назначить тренером)...
zvmj7eg9u334
zvmj7eg9u334
вчера в 16:25
Не особо тут важно его мнение
Гость
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