Мостовой оценил идею назначить Сёмина на пост президента «Локомотива»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об идее назначения экс-тренера «Локомотива» на пост президента «железнодорожников».

В «Локомотиве» убрали немцев, хотя об этом говорили ещё полтора года назад. Но никто же не слушал. Какая сейчас разница, кто будет президентом? Тем более в «Локомотиве» хуже точно не будет, команда идёт на 14-м месте. Там всего два места до последнего.

Любого назначай, кого хочешь. Не хочется выделять фамилии, но давно такого не было, когда первый круг ещё не закончился, а у нас уже восемь-девять перестановок произошло.