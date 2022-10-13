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Чугайнов: «Талалаев специалист неплохой»

вчера, 15:32

Экс-футболист «Торпедо» Игорь Чугайнов высказался о назначении Андрея Талалаева на пост главного тренера «автозаводцев».

Талалаев – воспитанник «Торпедо», поэтому ему отлично знаком этот клуб. Он знает, как у «автозаводцев» все устроено изнутри. Не могу оценивать как-то это назначение, потому что в итоге все будет зависеть от результата.

Способен ли вывести Талалаев «Торпедо» из зоны вылета? Андрей не волшебник! Нужно, чтобы руководством клуба были предприняты какие-то шаги в межсезонье, например, покупка новых игроков.

Если он пришел в команду и сказал всем бить по «девяткам» и «шестеркам» – это не значит, что все будут это выполнять. А так Талалаев специалист не плохой, в «Ахмате» он хорошие результаты показывал.

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Все комментарии
6cd2dbpa9dym
6cd2dbpa9dym
вчера в 16:42
Только ссыцца да глухой
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:15
Тяжело будет Талалаеву, но в то же время, кому сейчас легко будет в Торпедо.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:45
Не плохой, то есть не хороший.
Гость
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