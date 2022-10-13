Чугайнов: «Талалаев специалист неплохой»

Экс-футболист «Торпедо» высказался о назначении на пост главного тренера «автозаводцев».

Талалаев – воспитанник «Торпедо», поэтому ему отлично знаком этот клуб. Он знает, как у «автозаводцев» все устроено изнутри. Не могу оценивать как-то это назначение, потому что в итоге все будет зависеть от результата.

Способен ли вывести Талалаев «Торпедо» из зоны вылета? Андрей не волшебник! Нужно, чтобы руководством клуба были предприняты какие-то шаги в межсезонье, например, покупка новых игроков.

Если он пришел в команду и сказал всем бить по «девяткам» и «шестеркам» – это не значит, что все будут это выполнять. А так Талалаев специалист не плохой, в «Ахмате» он хорошие результаты показывал.