Смородская: «Вряд ли Фёдоров возглавит „Локомотив“ на постоянной основе»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о назначении на пост исполняющего обязанности главного тренера команды.

Думаю, что «Локомотив» постарается найти нового главного тренера побыстрее, до перерыва. То, что пока руководить командой будет Андрей Фёдоров из «Казанки» – это хорошая новость. Это неплохой вариант, лучше, чем Юран.

Не думаю, что Фёдоров может возглавить «Локомотив» на постоянной основе. Галактионов и Семин далеко не самые лучшие кандидаты на пост главного тренера «Локомотива». На это есть много причин, но конкретизировать не буду.