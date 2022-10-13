Смородская: «Вряд ли Фёдоров возглавит „Локомотив“ на постоянной основе»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о назначении Андрея Фёдорова на пост исполняющего обязанности главного тренера команды.
Думаю, что «Локомотив» постарается найти нового главного тренера побыстрее, до перерыва. То, что пока руководить командой будет Андрей Фёдоров из «Казанки» – это хорошая новость. Это неплохой вариант, лучше, чем Юран.
Не думаю, что Фёдоров может возглавить «Локомотив» на постоянной основе. Галактионов и Семин далеко не самые лучшие кандидаты на пост главного тренера «Локомотива». На это есть много причин, но конкретизировать не буду.
Предать анафеме!!!)
Предать анафеме!!!)