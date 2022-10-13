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Смородская: «Вряд ли Фёдоров возглавит „Локомотив“ на постоянной основе»

вчера, 15:10

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о назначении Андрея Фёдорова на пост исполняющего обязанности главного тренера команды.

Думаю, что «Локомотив» постарается найти нового главного тренера побыстрее, до перерыва. То, что пока руководить командой будет Андрей Фёдоров из «Казанки» – это хорошая новость. Это неплохой вариант, лучше, чем Юран.

Не думаю, что Фёдоров может возглавить «Локомотив» на постоянной основе. Галактионов и Семин далеко не самые лучшие кандидаты на пост главного тренера «Локомотива». На это есть много причин, но конкретизировать не буду.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 15:55
Опять эта тётя свои 5 копеек вставила!
Предать анафеме!!!)
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:31
Вот же прицепилась
4b582qhfjgqy
4b582qhfjgqy
вчера в 15:25
А твоё какое дело, жаба
КЭТиК
КЭТиК ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 15:23
Не туда, Талалаев кажется связал себя с Торпедо.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:20
Тётя Оля сходи в лес по грибы и потеряйся.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:20
А говорили, что с Талалаевым вопрос уже решенный....
4cefbb6qw2ar
4cefbb6qw2ar
вчера в 15:19
Это даже куриным мозгам тёти Оли ясно
Гость
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